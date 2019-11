世代を超えて愛されるルパン、新作映画公開記念の新装版『ルパン三世大解剖』が発売！

新作映画『ルパン三世 THE FIRST』の2019年12月6日公開を記念して、三栄書房より、新装版『ルパン三世大解剖』(1000円+税)が11月29日より発売される。



昨年4月に亡くなられたモンキー・パンチ原作の漫画『ルパン三世』は、世代を超えて愛され続けており、いまなおアニメ化、映画化されて続けている作品だ。

今年も、小池健監督、高橋悠也脚本の『LUPIN THE ⅢRD』シリーズ第3弾として『LUPIN THE ⅢRD 峰不二子の嘘』が限定公開されたばかり。



そして今回、新作映画『ルパン三世 THE FIRST』が、山崎貴監督・脚本、音楽・大野雄二、レギュラー声優陣のルパン三世(CV:栗田貫一)、次元大介(CV:小林清志)、石川五ェ門(CV:浪川大輔)、峰不二子(CV:沢城みゆき)、銭形警部(CV:山寺宏一)に加え、ゲストにレティシア役・広瀬すず、ランベール役・吉田鋼太郎、ゲラルド役・藤原竜也を迎え、12月6日(金)より公開される。



そこで、2017年に発売された『ルパン三世大解剖』がよりパワーアップして、新装版『ルパン三世大解剖』として登場する。



『ルパン三世大解剖』で特集した、ルパン三世PART1〜PART 4に加え、新たに12月6日から公開されるルパン初の3DCGアニメーション『ルパン三世THE FIRST』より山崎貴監督のインタビューを収録。そのほか、峰不二子特集、ルパン三世PART5、メインビジュアル&ポスターギャラリーを新たに追加し、ルパン三世の魅力をさらに詰ま込んだ1冊となっている。



また、2016年12月19日に収録したモンキー・パンチ先生の、50周年記念直撃インタビューも再録。永久保存版の1冊といえるだろう。







【概要】

タイトル: 新装版『ルパン三世大解剖』

発売日:11月29日(金)

流通:書店・コンビニ

ページ詳細:A4変形 オールカラー 128P

定価:1,000円+税

