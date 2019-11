木村拓哉が出演するGYAO!の特別番組「木村さ~~ん! 特ば~~ん2!」が、2020年1月1日(水・祝)より毎週水曜日12:00に全4回にわたって配信される。

「木村さ~~ん! 特ば~~ん!」はTOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の木村のレギュラー番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」と、毎週日曜12:00に更新されているGYAO!の番組「木村さ~~ん!」による共同企画。1年ぶり2度目の配信となる今回は、2020年1月8日に発売されるアルバム「Go with the Flow」の収録曲のミュージックビデオを、番組で募集した若手クリエイターが制作する。番組の最後にはそのクリエイターが木村本人とMVを鑑賞。1月下旬に完成したMVがGYAO!で配信される。

MV制作企画「Play the Flow.」の特設サイトでは、12月5日(木)23:59までクリエイターからの応募を受付中。応募資格は15歳から25歳までの映像作品制作経験がある人で、応募時には「退屈な日常から脱出して、未来に向かって走り出そうという熱い内容の歌詞。疾走感のあるロック」もしくは、「毎日を精一杯生きている若者への応援歌。静かに始まり、後半歌い上げる。広がりのある壮大なミディアムテンポナンバー」のMVの企画案が必須となる。

GYAO!「木村さ~~ん! 特ば~~ん2!」

配信日時:2020年1月1日(水・祝)12:00~(※以降、毎週水曜日12:00更新)

配信URL:https://yahoo.jp/LfFumx