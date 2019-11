劇場版「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」の完成披露試写会の開催が決定。併せて上映内容に「分岐ルート」が用意されることが明らかになった。

2020年1月10日に公開される「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」は、これまで「KING OF PRISM」シリーズに登場したプリズムショーの中から、ファン投票によってベスト10に選ばれたショーを上映するもの。本編に加えて「Over The Rainbowルート」「ストリートルート」「ハッピールート」という3種類の「分岐ルート」が用意され、ベスト10圏外となったプリズムショーを週替わりで楽しめる。

完成披露試写会は東京・新宿バルト9、愛知・ミッドランドスクエアシネマ、大阪・梅田ブルク7で1月7日に開催され、本編と「Over The Rainbowルート」を上映。東京のみ一条シン役の寺島惇太、大和アレクサンダー役の武内駿輔らによる舞台挨拶も行われる。チケットの先行抽選販売は「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Song&Soundtrack」の初回盤購入者を対象に実施。本日11月28日18時から12月8日23時59分まで申し込みを受け付ける。詳細はチケットぴあの受付ページで確認を。

「『KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-』Over The Rainbowルート」完成披露試写会

日時:2020年1月7日(火)19:00の回(上映前舞台挨拶)

会場:東京都 新宿バルト9

出演:寺島惇太、武内駿輔ほか

料金:2100円

日時:2020年1月7日(火)19:30の回

会場:愛知県 ミッドランドスクエア シネマ

料金:1600円

日時:2020年1月7日(火)19:30の回

会場:大阪府 梅田ブルク7

料金:1600円

「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」

2020年1月10日(金)全国公開

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

