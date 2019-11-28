惣領冬実原作によるミュージカル「チェーザレ 破壊の創造者」のキャラクタービジュアルが公開された。

2020年4月13日から5月11日まで、東京・明治座にて上演される本作。このたび中川晃教扮する主人公チェーザレ・ボルジアの衣装ビジュアルがお目見えした。

「チェーザレ 破壊の創造者」は、実在した偉人チェーザレ・ボルジアを題材にルネサンス期イタリアの様子を描く伝記作品。モーニング（講談社）にて連載中で、単行本は12巻まで発売中だ。

ミュージカル「チェーザレ 破壊の創造者」

日程：2020年4月13日（月）～5月11日（月）

会場：東京都 明治座

スタッフ

原作：惣領冬実『チェーザレ 破壊の創造者』（講談社「モーニング」連載）

原作監修：原基晶

脚本：荻田浩一

演出：小山ゆうな

音楽：島健

キャスト

チェーザレ・ボルジア：中川晃教

ミゲル・ダ・コレッラ：宮尾俊太郎（Kバレエ カンパニー）



［スクアドラ ロッサ］

アンジェロ・ダ・カノッサ：松田凌

ジョヴァンニ・デ・メディチ：平野良

ドラギニャッツォ：井澤勇貴

ロベルト：鈴木勝吾



［スクアドラ ヴェルデ］

アンジェロ・ダ・カノッサ：山崎大輝

ジョバンニ・デ・メディ：風間由次郎

ドラギニャッツォ：近藤頌利（劇団Patch）

ロベルト：木戸邑弥



ダンテ・アリギエーリ：藤岡正明

ロレンツォ・デ・メディチ：今拓哉

ラファエーレ・リアーリオ：丘山晴己

ハインリッヒ7世：横山だいすけ

ジュリアーノ・デッラ・ローヴェレ：岡幸二郎

ロドリーゴ・ボルジア：別所哲也