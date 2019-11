「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”のCD「Bad Ass Temple Funky Sounds」発売を記念したポスターやフライヤーが、ヴィジュアル系ショップやライブハウスに設置される。

これはBad Ass Templeのメンバー・四十物十四の職業が、ヴィジュアル系ミュージシャンであることから実現したもので、ポスター、フライヤーのビジュアルは同キャラクターをメインに構成。また「Bad Ass Temple Funky Sounds」を一部の店舗で購入した人にはオリジナルブロマイドをプレゼントする。

「Bad Ass Temple Funky Sounds」は目下発売中。CDには2020年3月28日・29日に埼玉・メットライフドームで開催される、「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」の「最速先行申込シリアルナンバーB」が封入されている。

Bad Ass Templeポスター、フライヤー設置店舗

自主盤倶楽部、littleHEARTS.仙台店、littleHEARTS.新宿店、littleHEARTS.大阪店、littleHEARTS.札幌店、池袋BlackHole、池袋RUIDO K3、新宿RUIDO K4、新宿ReNY、新宿マルイ アネックス6階イベントコーナー、HOLIDAY SHINJUKU、渋谷REX、LIVE HOUSE 吉祥寺CRESCENDO、青山RizM、赤羽ReNY alpha、新横浜 NEW SIDE BEACH!!、新横浜 strage、浦和Narciss、HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3、名古屋MUSIC FARM、名古屋ReNY limited、松山サロンキティ、金沢AZ、静岡Sunash、仙台space Zero



※自主盤倶楽部とlittleHEARTS.の仙台店、新宿店、大阪店、札幌店ではCD購入者に先着でブロマイドをプレゼント。

Bad Ass Temple「Bad Ass Temple Funky Sounds」

収録内容

M1.「Bad Ass Temple Funky Sounds」/Bad Ass Temple(CV:葉山翔太・榊原優希・竹内栄治)

M2.「そうぎゃらんBAM」/波羅夷空却(CV:葉山翔太)

M3.「月光陰-Moonlight Shadow-」/四十物十四(CV:榊原優希)

M4.「One and Two, and Law」/天国獄(CV:竹内栄治)

M5. Drama Track「不退転の心は撃ち砕けない」