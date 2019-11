獣神サンダー・ライガーの幸福な「最終章」と、その先に広がる「新章」の夢

プロレスファンならずともその名と容姿が知れ渡っている現役プロレスラーの1人である獣神サンダー・ライガー。1989年の「誕生」以来、常に第一線で闘い続けているだけでなく、ハードな格闘戦からファンを楽しませるような試合まで、現在のブームの礎ともいえるプロレスの”多様性”と”楽しさ”を追求し続けているレスラーだ。



そんなライガーが、2020年1月4日&5日の2日間にわたり開催される新日本プロレス東京ドーム大会で、31年のレスラー人生に別れを告げる。自ら「世界一のプロレスファン」を公言するほどプロレスを愛し続けた男が、現役を退く決意をした理由はどこにあったのか。引退試合を目前に控えたライガーが抱くプロレスへの想い、そして引退後のビジョンについて聞いた。



五体満足なれど、敵は徐々に芽生えていく「しんどさ」だった



─先ほど、カバー写真の撮影でビルの屋上へ移動する際に、軽快に階段を昇り降りするライガーさんの姿を見て、大げさに言えば衝撃を受けました。これまで長年のキャリアを積んだプロレスラーにインタビューする機会が何度かあったんですが、多くの選手がリング外の日常では歩行に何かしらの困難を抱えていたものですから。



そうですねぇ。レスラーの持病っていわれるくらい、皆さん膝とか足首、腰へのダメージが蓄積しているのが当たり前ですからね。それが一歩、花道に踏み出してしまえば、ダメージをまったく感じさせない動きができちゃう。僕から見ても、ホントにスゲェなって思いますよ。





Photo by Shuya Nakano



─しかしライガーさんの場合は、変な言い方ですがリング上での動きとまったく変わらなかったんですよね。キャリア30年超の選手にもかかわらず。



健康診断を年に1回してるんですけど、先生にも毎回ビックリされますよね(笑)。もちろん、小さなケガや故障は数えきれないほどしてますが、30年選手としてこれだけダメージが少ないのは本当に運が良かったと、我ながら思います。丈夫な身体に産んでくれた母親に感謝としか言いようがない。先日、藤原喜明さんにも言われたんです、お前は五体満足なうちに引退できて幸せな奴だって。



─やはり、五体満足なうちに引退したいという気持ちもあったのでしょうか?



それは一切なかった! だって、そんなこと考えてたら試合できないもの。結果的に、大きなケガや故障がなくリングを去ることができた、っていうだけなんですよ。



─だとすれば、引退を決意された理由はどこにあったのでしょう?



選手なら誰でもそうだと思いますけど、自分の中に「こうあるべき」っていうプロレスラー像があって。その理想像を体現することが難しくなってしまった、というのが引退を決意したいちばん大きな理由ですね。





Photo by Shuya Nakano



─それはフィジカルとメンタル、どちらの要因が大きかったのでしょう?



どちらもありますよ。30代の頃、長州力さんに言われたことがあるんです。「俺くらいの歳になると、リングに上がるのがしんどくなるときが、絶対でてくるぞ」って。そのときは頷きながらも、そんなことあるわけないじゃない、って内心で思ってたんですけど……。この歳になって、その意味がようやく理解できたというか。



─具体的には、どのようなところが「しんどく」なるんでしょう?



ズバリ、疲れが取れなくなった! 若いころは、どんなに試合で無茶したりその後で夜更かししたりしても、一晩寝れば翌朝には、さぁ頑張るぞ~って気持ちになれたのが、そうはいかなくなってきたんです。特に2~3週間くらいのツアーになると、回復よりも蓄積のほうが勝ってしまって。いざリングに上がるときにも、まだ疲れが残ってるなぁ、しんどいなぁって思いが、頭をよぎる瞬間が出てきちゃった。練習するときだって、みんながやってるから自分もやらなきゃな、って思うようになったりしてね。昨日の試合でちょっと首を痛めたから、今日の練習は軽めにしておいたほうがいいかな、とか。逃げ道を探す自分が出てきたんですよ、正直な話。



─プロレスをすることが楽しくなくなってきた、ということでしょうか?



そりゃぁ、リングに上がって試合をしているときは今でも楽しいよ! 練習だって、強くなるために進んでするんだから、本来は楽しいものだよね。ツアーだって楽しいことが一杯あるし。でも、すべて丸ごと楽しめてるのか? って問われたら、即答ができなくなってる。だとしたら、自分の「プロレスが好きだ!」って気持ちに、嘘をついてるようなもんじゃない? そこなんですよ。





Photo by Shuya Nakano



─リングに上がって闘うことに対して、恐怖をおぼえるような瞬間も出てきましたか?



それは今に限ったことじゃなく、毎回ありますよね。これだけ長くやってても、いまだに試合前には緊張で吐き気がする時がありますもん。花道を一歩でも踏み出せば、お客様の前で理想の試合を目指すだけだけど、花道から一歩内側には、ある意味恐怖しかない。だって、今はこうして元気に喋っていても、次の試合でどうなっちゃうか誰もわからないんだよ? それは恐怖だよね……。だから僕は、控室からリングへ向かっていく選手たちに、いつでも必ず声をかけるんです。「ケガだけはするなよ」って。とにかくケガがいちばん怖いよ。どんなに練習を積んだって、何をしたって(ケガは)一瞬ですべてを持っていっちゃうんだから。





「ケガだけはするなよ」。その言葉に込められたライガーの祈り



─ケガといえば、高橋ヒロム選手が東京ドーム大会初日(1月4日)で復帰しますね。31年間、大きなケガなく引退するライガーさんと入れ替わるように、首の負傷から約1年半ぶりにリングに戻ることに、ある種の因縁を感じてしまいます。



まさにタイミングだよね。彼って僕から見ても、常にワクワクさせてくれるというか、存在だけで何かを期待させてくれるオーラを持っているレスラーなんですよ。



─長期欠場以前も、新しいジュニアヘビー級の世界を築こうという気概を強く感じました。



ビッシビシ感じたよね。実際、彼なら新しい世界を築くだろうし。



─それだけに、限界ギリギリの領域に足を踏み入れていたのかな、という印象もありました。



だからこそ、僕は言うんです「ケガだけはするなよ」って。紙一重の限界に挑むのはレスラーとして当然のことだし、それをするからお客様も期待をしてくれるわけですし。でも、どんなに素質があっても、どんなに練習を積み重ねても、どんなにお客様に期待をされても、ケガをしたらダメなんですよね。





Photo by Shuya Nakano



─31年間、大きなケガをせずにプロレスを続けてきたライガーさんだけに、重みのある言葉ですね。では、どうすればケガをせずにいられるんでしょう? ご自身で、心がけていたことは何かありますか?



……まぁ、運だよね。それ以外は、何もない!



─身もふたもない‼



アハハハハ(笑)。でも、そうとしか言いようがないんですよ。ケガをしないほうが不思議な仕事なんだもん。実際の話、こればっかりはどうしようもないです。でもね、僕が言うのもアレだけど、運を味方にできるのも才能なんですよね、プロレスラーとしての。ヒロム選手には、その才能も身に着けてほしいし、そうなれるレスラーだと思っていますよ。だから、心から何度でもホントに言いたいよね「ケガだけはするなよ」って。



引退試合は「腹いっぱい」の後で味わうデザートのようなもの



─「運を味方にできるのも才能」という言葉もまた、ファンとして大きく頷けるものがあります。1月4日に行われる引退試合(1)に出場する、ライガーさんと縁の深い選手も、皆さん紙一重の世界を何度も体験した方々ばかりですものね。ザ・グレート・サスケ選手なんて、まさに生きているのが奇蹟としか言いようのない無茶(和式の棺桶をスッポリ被って場外へダイブなど)を続けてますし。



だよなぁ! 頭蓋骨骨折したまま試合してたこともあるっていうじゃない。「なんか頭が痛いなぁとは思ってたんです」って言ってたけど、どう考えても激痛だろって(笑)‼ サスケ選手と比べるのもどうかとは思うけど他の選手だって、みんなそうですよね。運がよくなきゃ、こんなに長くレスラーを続けられないよ。





Photo by Shuya Nakano



─対戦相手のなかでは、やはり長年のライバルである佐野直喜選手の存在が気になるところ。今でも連絡を取りあったりしているのでしょうか?



ないない。全然してないですね。そもそも僕ら昭和世代のレスラーって、対戦相手のことなんて気にしないというか、試合の直前までカードを知らないことが当たり前だったんですよ。会場に貼りだされた対戦表で、初めて対戦相手がわかるんだもん。今は事前のプロモーションというか、お客様のことを考えてあらかじめカードが発表されますけど、それでも僕なんかは、その他の試合は当日まで(カードを)見てないことのほうが多いかな。タイトル戦とかは別ですけど。





Photo by Shuya Nakano



─相手が誰だろうと関係ない、というような。



自分のベストを尽くすだけですからね。今回の引退試合に参戦してくれる選手は、みんなそうなんじゃないかな。確かに佐野とは長年のライバルだけど、それだけにパッと当日組み合うだけで、互いにベストが出せると思いますよ。



─このインタビューをしている時点では1月5日の東京ドーム大会2日目に行わる引退試合(2)のカードが未定になっています。引退試合(1)で、ライガーさんに縁の深い選手が勢ぞろいするだけに、(2)では誰と闘うことになるか、非常に気になるのですが。



そこですよ! 1月4日の試合が、獣神サンダー・ライガーの30年、そして新日本ジュニア30年の総決算だとすれば、5日の試合ではジュニアの”最先端”を、お客様に観ていただきたいし、自分自身も味わってみたいんです。自分の中では、対戦相手の候補は既に見えてるんですけど、”最先端”と闘いたいという点で、なかなかね。





Photo by Shuya Nakano



─大きなヒントをいただけた気がします。新日本ジュニアの”最先端”という以上、候補は限られますから。ファンとしても、ライガー選手とともに歩んだ新日本ジュニアの過去と未来を東京ドームで目撃できるのは、とても楽しみです。



4日の引退試合(1)も、単なる過去の振り返りとしては観てほしくないんですよね。だって佐野直喜、大谷晋二郎、高岩竜一、そして藤波辰爾さんも”過去の選手”ではないから。歳は取ったけど、その分進化もしてるわけでね。その点で言えば、僕も含めた参戦選手の”最先端”を観てほしいんですよ。昔の僕らの試合を観ている人ほど、きっと新しい発見や感動があるはずです。いわゆるレジェンドの試合で終わらせるつもりはありませんから!



─引退試合に懸ける意気込みが伝わるというよりも、引退を目前にしてもなお止まらない、ライガーさんのプロレスに対する貪欲さをひしひしと感じてしまいます。先ごろ引退した天龍源一郎さんは、プロレス人生の幕引きを「腹いっぱい」という言葉で表現していました。東京ドームで行われる2つの引退試合で、ライガーさんも「腹いっぱい」になれると思いますか?



それを言えば、すでに「腹いっぱい」なんですよ。だからこそ引退を決意したともいえるわけで。



─だとすると、引退試合はどういう位置づけになるのでしょう?



「腹いっぱい」プロレスを味わった後の、いわば「デザート」かな、僕にとっては。ほら、女性がよく言うじゃないですか、デザートは別腹って(笑)。コース料理をたっぷり楽しんだ後、別腹で2品もデザートが食べられるなんて、本当に幸せなことだし、お客様にも最高のデザートを味わってほしいですよね。





引退後も「ライガーとして」生きていく道を選びたい



─最後の質問です。ライガーさんといえば、1年の大半を道場(選手寮も併設されている)で過ごすほど、新日本プロレス愛の強い選手として知られています。道場には専用の”ライガー部屋”まで用意されていて、オフの日も部屋で怪獣フィギュア制作などの趣味を楽しんでいるそうですが、あの”ライガー部屋”って、引退後にはどうなってしまうんでしょう? ファンとして、実はそこがいちばん気になっているんです。



そこかよ(笑)!! まぁ、現時点では引退後の予定についてはまったく白紙状態だし、会社からも何も言われてないんですけど、自分の中では「こういうことができればいいなぁ」っていう夢があって。実はそれが、あの部屋ともちょっと関係しているんですよ。





Photo by Shuya Nakano



─どういうことでしょう?



あくまでも個人的な夢なんだけど、引退したら道場の管理人になりたいんですよね、住み込みで。道場って新日本プロレスの選手、特に若手や練習生にとって、いちばん大切な場所じゃないですか。それを、もっと充実させてあげたいというか。たとえば食事や洗濯の世話とかね。



─いわゆる「ちゃんこ番」や洗濯といった雑事は、若手の仕事というイメージがありますが。



ツアーや試合がないときなら、そういう仕事をすることも大切ですけどね。でも、それ自体がレスラーにとって絶対必要かといえば、近頃はそうでもないわけで。できるなら、もっと練習や試合に専念させてあげたいと思う場面も結構あるわけですよ。そういうときに、サポートする人がいれば、選手の成長にも貢献できるよねっていう。今も、小林邦昭さんが食事の面倒なんかを見てくれてますけど、24時間お願いするわけにはいかないじゃないですか。でも、住み込みなら夜中でも対応できますし。



─そこで”ライガー部屋”が活きてくると。



そう! だって、僕は道場が大好きなんだもん(笑)。真面目な話をすると、若手や練習生のメンタル面のサポートもできるじゃないですか、選手寮に常駐していれば。ひとりで悩み続ける子も、いまだに結構いるんです。僕みたいなオッサンがいれば、相談に乗ってあげられると思うんですよ。将来のある若者の芽を、無駄にしたくはないですしね。





Photo by Shuya Nakano



─新日本プロレスの精神的支柱でもあるライガーさんが、引退後は大黒柱となって道場に残ってくれるなんて、まさに夢のような話です。



実現したら、僕にとっても本当に幸せなことですよね。なにしろ大好きな道場、そしてプロレスとずっと一緒にいられるんだから。しかもね! とても有難いことに、僕の”生みの親”となる永井豪先生が、引退後もぜひライガーで居続けてほしいと言ってくださったんですよ!! 僕はマスクを返上しなきゃいけないと思っていたのに。



─つまり、引退後も「ライガーとして」生きていくことができると。



そうなんです! こんなに幸せなことってあるのかな。ホント、僕は運がいいんですよ。だからこそ、これからの人生も獣神サンダー・ライガーとして幸せに、そして大好きなプロレスに恩返しができるよう、大切に生きてきたいですね。





獣神サンダー・ライガー(じゅうしんさんだーらいがー)

1989年4月24日、新日本プロレス東京ドーム大会で、小林邦昭を相手にデビュー。同年5月にIWGPジュニアヘビー級王座を獲得。以降、現在に至るまでジュニアヘビー級戦線の中心を担う存在として活躍を続けている。ファン目線を大切にする試合解説も人気だ。2020年の東京ドーム大会で2つの引退試合が予定されている。





<INFORMATION>



WRESTLE KINGDOM 14 in 東京ドーム

2019年1月4日(土) OPEN 15:00 / START 17:00

2019年1月5日(日) OPEN 13:00 / START 15:00



【獣神サンダー・ライガー選手出場試合】

2019年1月4日(土)

獣神サンダー・ライガー引退試合(1)

60分1本勝負

獣神サンダーライガー&藤波辰爾&ザ・グレート・サスケ&タイガーマスクwithエル・サムライ vs 佐野直喜&大谷晋二郎&高岩竜一&田口隆祐with小林邦昭

●特別レフェリー:保永昇男



2019年1月5日(日)

獣神サンダー・ライガー引退試合(2)

カード未定(2019年11月21日現在)



https://www.wrestlekingdom.jp/