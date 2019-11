発売中のCONTINUE Vol.62(太田出版)では、アニメーションスタジオ・TRIGGERの特集が50ページ以上にわたり展開されている。

TRIGGERはGAINAX制作のアニメ「天元突破グレンラガン」の監督を務めた今石洋之らによって2011年に設立され、2012年発表の「インフェルノコップ」から今年5月に封切られた映画「プロメア」までさまざまなアニメ作品を手がけてきた。本誌にはそれらの作品を総括する年表を収録。さらに「インフェルノコップ」など12作のレビューや、「キルラキル」とTVアニメ版「リトルウィッチアカデミア」の全話レビューも掲載されている。取り上げられた計14作品は下記のリストにて確認を。

また田中圭一「夏のモンド」と安彦良和のインタビュー連載「マイ・バック・ページズ」は今号掲載分が最終回。安彦の連載は「安彦良和 マイ・バック・ページズ」として単行本化され、2020年に発売されることが決定した。

CONTINUE Vol.62にレビューが掲載されているTRIGGER作品一覧

・「インフェルノコップ」(2012)

・「リトルウィッチアカデミア」(2013)

・「キルラキル」(2013)

・日本アニメ(ーター)見本市(2015)

第9話「電光超人グリッドマン boys invent great hero」

第11話「POWER PLANET No.33」

第14話「SEX and VIOLENCE with MACHSPEED」

第29話「ヒストリー機関 BUREAU OF PROTO SOCIETY」

・「リトルウィッチアカデミア 魔法仕掛けのパレード」(2015)

・「ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン」(2015)

・「宇宙パトロールルル子」(2016)

・「キズナイーバー」(2016)

・「リトルウィッチアカデミア」(2017)

・「SSSS.GRIDMAN」(2018)

・「プロメア」(2019)