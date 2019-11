「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”、ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”の新CDタイトルが発表された。

タイトルは、イケブクロが「Buster Bros!!! -Before The 2nd D.R.B-」、ヨコハマが「MAD TRIGGER CREW -Before The 2nd D.R.B-」、シブヤが「Fling Posse -Before The 2nd D.R.B-」、シンジュクが「麻天狼 -Before The 2nd D.R.B-」。それぞれ12月25日、2020年1月29日、2月26日、3月25日にリリースされ、キャラクターのソロ曲とドラマトラックの合計4トラックが収められる。また4ディビジョン共通の店舗別購入特典と、4作連動購入特典「SIX SHOTS COMPLETE BOX」が用意された。特典の詳細は公式サイトにて確認を。

さらに3月28日・29日に埼玉・メットライフドームで開催される5thライブのタイトルが「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」に決定。28日は「Playground」、29日は「Battleground」というサブタイトルがつけられ、2日間異なるステージが展開される。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」

日程:2020年3月28日(土)、29日(日)

会場:埼玉県 メットライフドーム

出演:木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治