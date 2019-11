役者育成、カンゲキ体験‼︎『A3! in ナンジャタウン 2019』

バンダイナムコアミューズメントが運営するテーマパーク「ナンジャタウン」(東京・池袋)は、イケメン役者育成ゲーム『A3!』とのコラボイベント『A3! in ナンジャタウン 2019』を2019年12月20日(金)から2020年2月2日(日)まで開催する。



本イベントではナンジャタウンのシンボルキャラクター・ナジャヴのオファー受けて一緒にオリジナル演目の公演を行うというコンセプトのもと、「MANKAIカンパニー」の劇団員24名がそれぞれの配役の衣装をまとった、ねこ耳ちびキャライラストとなって登場。イベントの実行委員の皆木 綴(みなぎ つづる)、瑠璃川 幸(るりかわ ゆき)、七尾 太一(ななお たいち)、御影 密(みかげ ひそか)が描き下ろしの等身大パネルとなって園内に登場し、録り下ろしボイスとともにみなさまをお迎えしてくれる。



公演するオリジナル演目は『ニャンダー22号~幸せの黄色いリボン~』『花火ざかり猫七代』の2つがあり、「シアター型アトラクション」で楽しめる。また、演目にちなんだデザート&フードやミニゲーム、オリジナルグッズを販売するという。ここだけのオリジナル演目と、その世界観を体験できるコラボイベントだ。



(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C)2019 BANDAI NAMCO Amusement Inc.