『少年アシベ』とアーティスト中村佳穂の意外すぎるコラボレーション

GAPは、世代を超えて愛されるアニメのマッシュアップに注目の気鋭アーティスト・中村佳穂が歌うJITTERINJINN『プレゼント』をフィーチャーした「想いを贈る」映像を26日(火)に公開した。



Gap 2019年のホリデーシーズンは、贈る気持ちに焦点を当てた ”Gift the Thought. その想いを、贈ろう。” をテーマにキャンペーンを展開する。キャンペーンを通じ、ホリデーシーズンにギフトを贈ることを、贈る人と贈られる人との絆をより深く、思いやりに満ちたものにしてほしいという想いを込めて、あの人気アニメと大ヒット曲をフィーチャーした特別な映像を公開。



1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカン・カジュアルを提案し続けるGap。2019年のホリデーシーズンは、贈る気持ちに焦点を当た”Gift the Thought. その想いを、贈ろう。”をテーマにキャンペーンを展開した。このキャンペーンを通じ、ホリデーシーズンにギフトを贈ることを、贈る人と贈られる人との絆をより深く、思いやりに満ちたものにしてほしいという想いを込めて、あの人気アニメと大ヒット曲をフィーチャーした特別な映像を26日(火)に公開。ギフト(物) を贈るということは「想いを贈る」ということ。本映像は、あの国民的アニメ『少年アシベGO! GO! ゴマちゃん』から、想いを贈るシーンを集めたマッシュアップ映像だ。主人公のアシベやゴマちゃん、親友のスガオくんなど、お馴染みのキャラクターが見せる様々なシーンが詰まった映像は、シュールでありながらも、日常的に生まれるあたたかな”想い”が、自然とギフトを贈る理由になっていることを改めて気付かせてくれる。完全オリジナルとなる、描き下ろしのシーンも必見だ。

映像に載せる楽曲は、圧倒的な才能で今最も注目されるアーティスト・中村佳穂(なかむらかほ)さんが、90年代の名曲JITTERIN JINN(ジッタリン・ジン)の『プレゼント』をフィーチャーしたオリジナル楽曲。今回のために書き下ろされた歌詞とともに、彼女らしい独特な世界観で新たな息が吹き込まれた名曲が映像を彩ります。子供から大人まで愛される国民的アニメと中村佳穂の異色のコラボレーションでおくる、一度見たら忘れられないマッシュアップ映像と連動し、店頭限定のコンテンツも展開予定です。尚、今回のスペシャルなコラボレーションは、「UNDERCOVER PRODUCTION(アンダーカバープロダクション)」が監修している。