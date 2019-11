ケミカル・ブラザーズ、2020年10月に大規模な単独公演が決定

今年のフジロックフェスティバルで通算5度目のヘッドライナーを務めたケミカル・ブラザーズが、2020年10月に大規模な単独公演を開催することが明らかになった。



今回発表されたのは、2020年10月20日と10月21日の2公演。会場は同年6月にオープン予定の東京ガーデンシアターで、最大収容人数は8000人を誇るとのこと。ケミカル・ブラザーズは今年4月に通算9作目となるニューアルバム『ノー・ジオグラフィー』をリリースしているが、単独公演は2016年以来およそ4年ぶりとなる。







来日公演の詳細は以下の通り。チケットは来年2月1日の一般発売に先駆け、オフィシャル1次先行予約が11月29日より実施される。





<来日公演情報>







The Chemical Brothers

NO GEOGRAPHY TOUR -LIVE IN JAPAN



2020年10月20日(火)東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START 19:30

アリーナスタンディング¥12,000(税込)

スタンドS席¥12,000(税込)

スタンドA席¥11,000(税込)



2020年10月21日(水)東京ガーデンシアター

OPEN 18:00 / START 19:30

料金: アリーナスタンディング¥12,000(税込)

スタンドS席¥12,000(税込)

スタンドA席¥11,000(税込)



オフィシャル1次先行予約(抽選):11/29(金)11:00〜12/12(木)23:59