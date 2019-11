赤塚高校卒業式を再現？！『えいがのおそ松さん』発売記念イベント

11月26日(火)に『えいがのおそ松さん』Blu-ray&DVD発売記念イベント~赤塚高校卒業式典~が東京・芸能花伝舎にて開催された。映画の本編で初めて描かれ、大きな反響を呼んだ18歳6つ子らの卒業式を再現したイベントで、大人6つ子達もサプライズ登場し、会場は大いに盛り上がった。



劇場版『えいがのおそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、大人になってもクズでニートだけど、どこか憎めない6つ子を描いたTVアニメ『おそ松さん』(2015年10月~2016年3月まで第1期、2017年10月~3月までで第2期がテレビ東京ほかにて放送)の完全新作となる劇場版で、2019年3月に公開。笑いはもちろん、まさかの感動ストーリーで、ぴあ映画初日満足度ランキング1位を獲得、約50万人を動員し、現在Blu-rayとDVDが絶賛発売中となっている。



本日開催された「赤塚高校卒業式典」は、作品を応援して下さったファンの皆様に感謝を込めて、映画の本編で初めて描かれ、大きな反響を呼んだ18歳6つ子らの「卒業式」に来賓として出席、体感できるというスペシャルなイベントで、PKG購入者を対象に抽選招待されたもの。旧小学校の跡地である東京・芸能花伝舎の体育館で行われ、紅白幕やカラフルな風船、そして【第66回赤塚高校生卒業おめでとう】という横断幕など、まさに映画で見た「卒業式」がそのまま再現されたような装飾が会場を彩った。

そんなスペシャルな空間の中でとり行われた「卒業式典」、威風堂々の音楽にあわせて18歳6つ子たちが入場。胸には卒業生の証である胸章が輝き、個性も様々に入場する姿に、会場は大きな拍手で包まれる。そして続く、卒業証書授与では、18歳の6つ子たちに『どうしても自分たちから、卒業証書を渡したい』という強い思いで、大人の6つ子たちがサプライズ登場!劇中歌「思春期バスターズ」の曲に合わせ華々しく登場すると、笑顔がこぼれた。そして、卒業証書授与では、おそ松からおそ松へ、カラ松からカラ松へ…と、大人から18歳の自分自身へと証書を渡していく。その様子は、本編で描かれた”大人”と”18歳”が向き合う感動的なシーンを彷彿とさせ、来賓ゲストはまるで我が子を見守る松造と松代のように、6つ子たちの様子を撮影、あたたかな眼差しと拍手をおくり、会場は優しい空気に包まれた。

続いて、イヤミやダヨーン、デカパンから祝電も寄せられ、イヤミは「ミーみたいな、立派で素敵な大人になってほしいものザンス。せいぜい頑張ってちょ。」とイヤミらしさ全開な祝辞で18歳6つ子たちに激励を送った。

そして式もいよいよ終盤、卒業式の定番である「仰げば尊し」の斉唱の際には、大人のカラ松と十四松が壇上に上がり「もっと歌って!」と言わんばかりに盛り上げるという6つ子らしさ溢れるワンシーンも見られるなど、最後まで『おそ松さん』ならではな卒業式典となった。



劇場版『えいがのおそ松さん』作品情報



まさかの感動ストーリーで50万人を動員!劇場版『えいがのおそ松さん』



【イントロダクション】

初めて描かれる「おそ松くん」と「おそ松さん」をつなぐストーリー!赤塚不二夫生誕の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2度にわたって制作・放送されたTVアニメ「おそ松さん」。”クズ”で”ニート”、しかも、全員”彼女ナシ”で”童貞”。ダメだけど、どこか憎めない大人に成長した松野家6兄弟が主役として描かれた、予測不能なギャグコメディとして、2016年度の流行語大賞にノミネートされるなど、社会現象を巻き起こした。完全新作となる劇場版には、高校生時代の6つ子たちも登場し、「おそ松くん」と「おそ松さん」をつなぐストーリーが、初めて明らかになる…!”笑い”はもちろん、まさかの”青春”や”感動”も詰め込んで贈る「おそ松さん」の新境地。



★ぴあ映画初日満足度調査第1位!!(93.3点を記録/3月16日ぴあ調べ)

★人気レビューサイトFilmarks初日満足度ランキング第2位!!



■原作:『おそ松くん』赤塚不二夫

■監督:藤田陽一

■脚本:松原秀

■キャラクターデザイン:浅野直之



■キャスト:おそ松:櫻井孝宏/カラ松:中村悠一/チョロ松:神谷浩史/一松:福山潤/十四松:小野大輔/トド松:入野自由/トト子:遠藤綾/イヤミ:鈴村健一/チビ太:國立幸/デカパン:上田燿司ダヨーン:飛田展男/ハタ坊:斎藤桃子ほか

■配給:松竹

