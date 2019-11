11月18~23日の朝のワイドショーで最も長時間取り上げられたのは、女優の沢尻エリカ容疑者が16日、合成麻薬MDMAの所持容疑で逮捕されたニュースで、放送時間は計9時間45分34秒だった。テレビ番組・CM調査分析会社「エム・データ」の調べで明らかになった。

調査対象は、期間中にNHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日で放送された午前10時半までのワイドショーとニュース番組で、芸能に関連する話題の放送時間を集計した。

2位は、タレントの木下優樹菜さんが18日、所属事務所を通じて活動を自粛すると発表した話題で、放送時間は計1時間20分16秒だった。3位は、明石家さんまさんが主催した「雨上がり決死隊」の宮迫博之さんの激励会が行われた話題で、放送時間は計1時間9分13秒だった。

エム・データは、東京、名古屋、大阪地区のテレビ局で放送された番組やCMを、専門スタッフが見て、テレビ番組やCMをテキスト化、データベース化して「TVメタデータ」を構築している。

4位以下は次の通り。

4位 堤真一さん&「ナインティナイン」岡村隆史さん・映画「決算!忠臣蔵」公開 5位 劇場版アニメ「アナと雪の女王2」公開 6位 壇蜜さん&清野とおるさん・結婚 7位 「VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR 2019」授賞式 8位 「GQ MEN OF THE YEAR 2019」授賞式 9位 映画「キャッツ」・日本語吹き替え版製作発表会 10位 木内みどりさん・訃報