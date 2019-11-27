King Gnuが2020年1月15日にニューアルバム「CEREMONY」をリリースする。
King Gnuは昨日11月26日に「King Gnu Live Tour 2019 AW」の最終公演を東京・Zepp Tokyoで行い、同公演のアンコールでアルバムのリリースを発表した。「CEREMONY」には配信中の「白日」「飛行艇」「傘」や、ソニーのウォークマン「NW-A100」シリーズおよび完全ワイヤレス型ノイズキャンセリングイヤフォン「WF-1000XM3」のCMソング「Teenager Forever」を含む全12曲が収録される予定。初回限定盤には今年4月に東京・新木場STUDIO COAST公演の模様を収めたBlu-rayが付属する。
またアルバム発売に伴う全国ツアーの開催もアナウンスされた。ツアーは2020年2月29日の福岡・マリンメッセ福岡を皮切りに、大阪・大阪城ホールや東京・国立代々木競技場第一体育館といったアリーナ会場を含む7都市12公演が行われる。チケットの一般発売に先駆けて、オフィシャルモバイルサイト「CLUB GNU」では会員を対象とした先行予約を12月10日12:00より受け付ける。アルバム「CEREMONY」購入者を対象としたチケットの先行予約も1月14日12:00に受付がスタートする。
King Gnu「CEREMONY」収録内容
CD
・白日
・飛行艇
・傘
・Teenager Forever
ほか12曲収録予定
初回限定盤Blu-ray
King Gnu One-Man Live Tour 2019 "Sympa" 2019. 04. 12 STUDIO COAST
・Sympa I
・Slumberland
・Sorrows
・Vinyl
・McDonald Romance
・ロウラヴ
・Bedtown
・NIGHT POOL
・白日
・Sympa
・Hitman
・Flash!!!
・Don't Stop the Clocks
・It's a small world
・破裂
・Tokyo Rendez-Vous
・Prayer X
・あなたは蜃気楼
・The hole
・サマーレイン・ダイバー
King Gnu Live Tour 2020 "CEREMONY"
2020年2月29日（土）福岡県 マリンメッセ福岡
2020年3月5日（木）大阪府 大阪城ホール
2020年3月17日（火）東京都 国立代々木競技場第一体育館
2020年3月18日（水）東京都 国立代々木競技場第一体育館
2020年4月4日（土）宮城県 SENDAI GIGS
2020年4月5日（日）宮城県 SENDAI GIGS
2020年4月10日（金）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2020年4月11日（土）神奈川県 KT Zepp Yokohama
2020年4月16日（木）北海道 Zepp Sapporo
2020年4月17日（金）北海道 Zepp Sapporo
2020年4月20日（月）愛知県 Zepp Nagoya
2020年4月21日（火）愛知県 Zepp Nagoya