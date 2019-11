VAG SERIES 21は、5種のアイテムが登場！

値段のことを言うのは若干ヤボではあるが、レトロソフビやアーティスト系のソフビは、決してお手軽とは言えない価格であることが多い。「これカワイイ! ちょっと欲しいかも……」と思ったアーティスト系ソフビの値段が8000円超えで、そっとページを閉じた……なんて思いをしたことのある人もいるのではないだろうか。

そんな人にオススメなのが、プレステージとメディコム・トイが展開しているVAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)シリーズだ。名前の通りガチャガチャ=カプセルトイで、1回なんと500円(税込)。他のカプセルトイと同じで何が出るかはお楽しみだが、例えば「かえちゃん」の筐体からは「かえちゃん」の色違いしか出ないアソートになっている。コンプ目的や特定カラー1点狙いだとちょっと大変だが、「とりあえず1個手に取ってみたい」という人にはかなり敷居の低い販売方法だといえるだろう。

今回はそのVAGの最新弾、SERIES 21を紹介しよう。





(C) serinorica

(C) NS/NR

(C) KAE TANAKA

(C) 電脳大工

(C) SHELTERBANK



VAG(VINYL ARTIST GACHA) SERIES 21/販売元:プレステージ、企画・製造:メディコム・トイ/1回500円(税込)/2019年12月発売予定/ソフビ製ミニフィギュアのカプセルトイ。今回は、せりのりかの「怪獣アイシーBABY」、十ビ製作所の「狛犬」、田中かえの「かえちゃん」、電脳大工の「九尾の九ちゃん」、SHELTERBANKの「VONGO」の5種を同時展開。それぞれカラーバリエーション5種ずつあり。設置店舗は公式HPでご確認を。(問)プレステージ http://www.prestage.co.jp



ここからはVAG以外の、メディコム・トイのソフビの最新情報をお届けしよう。







(C)石森プロ・東映



(左から)ユリシーズ(仮面ライダーXより)、オカルトス(仮面ライダーXより)、ロボショー(がんばれ!!ロボコンより)、ロボペチャ (救急カバンVer.)(がんばれ!!ロボコンより)/メディコム・トイ/各7800円+税/2020年3月発送予定/東映レトロソフビコレクションの新作。『仮面ライダーX』のゴッド怪人と、『がんばれ!!ロボコン』の同級生ロボットをレトロデフォルメで再現。各全高約24センチ。1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年11月24日(日)00:00から2019年12月31日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。(問)1/6計画 03-3467-7676





(C)創通・サンライズ



ザブングル/メディコム・トイ/1万4500円+税/2020年5月発送予定/アニメ製作会社サンライズのアニメのロボットやキャラクターをソフビ化するサンライズコレクションに、『戦闘メカ ザブングル』の主役メカが登場。レトロデフォルメだが頭身は高めに造型されている。全高約25センチ。ライフル付属。右手首も2種付属し、差し替えが可能だ。1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2019年11月24日(日)00:00から2019年12月31日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C)SUNRISE



ダグラム(クリアメカニックモデルG.I.D Ver.)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年4月発売・発送予定/あべ♨︎とおるのダイナマイトコレクションの新作。『太陽の牙 ダグラム』の主役メカ、ダグラムのソフビフィギュアにメカニカルパーツを内蔵したアイテムだ。本体はラメ素材をちりばめたクリア成型でメカニカルパーツはG.I.D(グロー・イン・ザ・ダーク・蓄光)仕様となっており、暗闇で重厚に光る姿を楽しむことができる。全高約25センチ。上野ヤマシロヤ店頭及び通販サイトで、2019年11月16日(土)から12月31日(火)まで注文受け付け。また2020年4月には少量店頭販売も予定。詳細はhttp://www.e-yamashiroya.comにて。(問)ヤマシロヤ(営業時間10〜21時30分)通信販売 03-3831-2320(代表)、店頭販売、店舗での予約 03-3831-2407(5F直通)





(C) ゆでたまご



ウォーズマン(青色Ver.)/発売元:ファイブスタートイ、販売元:メディコム・トイ/ノベルティー/2019年11月1日より展開中/ファイブスタートイのN・S・C RE-BORN キン肉マンの青色Ver.の新作。無彩色で全高約25センチ。1/6計画店頭にて1000円分購入毎に1個捺印されるスタンプを一定数貯めると、スタンプカードと交換でもらえる。数に限りがあり、なくなり次第終了。(問)1/6計画 03-3467-7676





VAGの設置店はプレステージのHPで確認できるので「ガチャガチャ専門 プレステージ」で検索してみていただきたい。VAGを展開しているプレステージがトップに来るはずだ。





※一部アイテムは監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合があります。