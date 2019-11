『ANIMAX MUSIX 2019 YOKOHAMA supported by スカパー！』レポート、アニメソングが彩る横浜の熱い休日

2019年11月23日(土)、横浜アリーナにてアニメミュージックの祭典『ANIMAX MUSIX 2019 YOKOHAMA supported by スカパー!』が開催された。冷たい雨が降る中での開催となったが、興奮に満ちた約6時間の公演の様子をお伝えする。



トップバッターはまさにこの日、結成15周年を迎えたGRANRODEO。TVアニメ『文豪ストレイドッグス』の『セツナの愛』のイントロが始まると、会場の雰囲気が一気に変わる。1曲目を歌い終え、「気持ちいい」とKISHOW。e-ZUKAの「ヨコハマベイベー!」から始まるコール&レスポンスで会場をさらに盛り上げた。



続いて企画コーナー、「声だせ!SELECTION」で、畠中祐 × OxTがTVアニメ『武装錬金』の『真赤な誓い』、i☆Ris × BEST FRIENDS!がTVアニメ『アイドルタイムプリパラ』~『アイカツ!』の楽曲メドレー『メドレー(Make it! /i☆Ris~アイドル活動!/わか・ふうり・すなお from STAR☆ANIS)』を歌唱し、会場のボルテージを上げていく。



▲M5_BEST FRINEDS!×SoLaMi Dressing_Make it!~アイドル活動!



もう一つの企画コーナー「FAN SELECTION」では、TVアニメ『ゾンビランドサガ』の『徒花ネクロマンシー』をスタァライト九九組が、そしてfhánaがTVアニメ『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ』の『starlog』をカバーした。



▲M11_徒花ネクロマンシー_スタァライト九九組



安野希世乃はピンク色のライトに染まった会場をぐるりと一周しながら、TVアニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』の『ロケットビート』で伸びやかな歌声を響かせる。2曲目目ではライブTシャツをリスペクトする気持ちで描いたという旗を振りながらTVアニメ『ソウナンですか?』の『生きる』を歌唱。優しい歌声に客席はほんわかした雰囲気に。



ダンサー2人を引き連れて登場したのは、畠中祐。TVアニメ『ナカノヒトゲノム【実況中】』の『not GAME』とオリジナル曲『Fighting for…』を披露した。激しいダンスとパワフルな歌声の見ごたえのあるパフォーマンスに、会場から大きな拍手が送られた。



続くANIMAX MUSIXがレコメンドする新人アーティストを紹介するコーナー「BRAND-NEW ARTIST SELECTION!」では、特別ゲストとして11月13日に歌手デビューしたばかりの富田美憂が登場。TVアニメ『放課後さいころ倶楽部』新曲『Present Moment』と『Ageha Twilight』を歌い上げた。



寺島拓篤はTVアニメ『転生したらスライムだった件』の『メグルモノ』、そしてまさかの特撮TVドラマ『ウルトラマンタイガ』の『Buddy, steady, go!』の2曲を披露。MCでは会場のペンライトの色や、自身がOP曲を歌い声優としても出演した『転生したらスライムだった件』を話題に会場との掛け合いを楽しむ一幕も。ユーモアあふれるトークに客席のファンから大きな声援が飛び、会場が一段と沸きあがる。



続く企画コーナー「週刊少年サンデー60周年SELECTION!」では、田所あずさ × 中島愛が『犬夜叉』の『ANGELUS -アンジェラス-』を、fripSideが『名探偵コナン』の『恋はスリル、ショック、サスペンス』をカバー。誰もが知っている有名曲に会場を彩るライトが大きく跳ね、会場中が一体となって盛り上がった。



▲M24_恋はスリルショックサスペンス_fripSide



1部を締めくくったのはスタァライト九九組。「去年は7人でしたが、今年は9人で戻ってくることができました」と語り、TVアニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』の『星のダイアローグ』と『Star Diamond』を披露。息の合ったパフォーマンスで観客を魅了した。

2部はfhánaが歌うTVアニメ『小林さんちのメイドラゴン』の『青空のラプソディ』からスタート。パワフルなサウンドと手拍子で会場が一気に沸き立つ。



アーティストデビュー5周年となる大橋彩香は、1曲目にデビュー曲でもあり、TVアニメ『さばげぶっ!』の『YES!!』を、そしてMCを挟んで最新曲となるTVアニメ『可愛ければ変態でも好きになってくれますか?』の『ダイスキ。』を披露した。元気が溢れてはじけるようなサウンドと大橋の笑顔に客席を彩るピンクのライトがひときわ大きく揺れ、熱い歓声が響いた。



7周年を迎えたi☆Risは、なんと今日が初ライブ。TVアニメ『手品先輩』の『FANTASTIC ILLUSION』、TVアニメ『賢者の孫』の『アルティメット☆MAGIC』を披露し、長い間ライブを待ち望んでいたファンを喜ばせた。



企画コーナーの「ヒーロー&ヒロインSELECTION」【ヒーロー編】」では、halca × fhánaが『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の『ブルーバード』を、田所あずさ × 寺島拓篤が『僕のヒーローアカデミア』の『THE DAY』をカバー。【ヒロイン編】では、黒崎真音がTVアニメ『魔法少女リリカルなのはStrikerS』の『MASSIVE WONDERS』を、大橋彩香 × 三森すずこが結城友奈は勇者であるの『ホシトハナ』をカバーした。大橋彩香と三森すずこは可憐なドレス姿で登場。それぞれトロッコに乗って会場を移動しながら美しいハーモニーを響かせた。



▲M40_ホシトハナ_大橋彩香×三森すずこ



企画コーナー「週刊少年サンデー60周年SELECTION Part2」では、halcaが『神のみぞ知るセカイ』の『ハッピークレセント』を、OxT × 寺島拓篤が『GS美神』の『GHOST SWEEPER』をカバー。懐かしい人気作品と驚きのセレクトに会場からは喜びの声が漏れる。



中島愛はTVアニメ『琴浦さん』の『そんなこと裏のまた裏話でしょ?』、TVアニメ『本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません』の『髪飾りの天使』を歌った後、3曲目に入る前に客席に「青いライトの中で歌いたい」とリクエストし、TVアニメ『星合の空 -ほしあいのそら-』の『水槽』を歌唱。幻想的かつ美しい音楽が会場を包み込んだ。



結成5周年、そして毎回ANIMAX MUSIXに出演しているOxT。TVアニメ『ダイヤのエース』シリーズの『Go EXCEED!!』『ゴールデンアフタースクール』2曲をまず披露。オーイシマサヨシはMCで「5回目ともなると、運営サイドも我々の扱い方を良く知っています。セットリストにMCって欄があるのですが、他のアーティストさんはだいたい2分から3分。けれどOxTは4分でした」と話して会場の笑いを誘った。客席とのコントのようなやり取りで全体を楽しませたあと、トロッコに乗ってTVアニメ『SSSS.GRIDMAN』の『UNION』を熱唱した。



クライマックスに向けて会場の盛り上がりが増していく中、最後の企画コーナー「ANIMAX MUSIX FAN SELECTION Part2!」では、最初に安野希世乃がTVアニメ『冴えない彼女の育てかた』の『カラフル。』を歌唱。イントロが流れるとファンから喜びの声が上がった。続いて、GRANRODEO × 畠中祐によるTVアニメ『進撃の巨人』の『紅蓮の弓矢』で会場のボルテージは最高潮に。



▲M48_紅蓮の弓矢_畠中祐×GRANRODEO



トリを務めたのはfripSide。TVアニメ『とある科学の超電磁砲』シリーズメドレーに、客席からは喜びの悲鳴が上がった。最後に全員で歌うTVアニメ『絶対可憐チルドレン』の『Over The Future』とライブTシャツを着た出演者たちの笑顔で、熱狂に満ちた横浜の夜を締めくくった。











