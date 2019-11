ドラえもんのフィギュアがメッキ仕様で登場！

川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムは、その名の通り『ドラえもん』などで有名な漫画家、藤子・F・不二雄の貴重なまんが原画を展示する美術館である。館内にはミュージアムショップが併設されており、ミュージアムオリジナルのアイテムも数多く販売されている。

そして今回、また新たな限定アイテムがリリースされる。光り輝くメッキ仕様のドラえもんのフィギュアだ。メーカーは、一般商品でも藤子・F・不二雄作品のアイテムを数多く手がけているメディコム・トイである。





(C) Fujiko-Pro



VCD ドラえもん(シャイニング Ver)(左・中)、UDF ドラえもん(シャイニング Ver)(右)/メディコム・トイ/5500円+税(左)、1500円+税(右)/2019年12月発売予定/ソフビ製のフィギュアVCD(ヴァイナル・コレクティブル・ドールズ)と、PVCなどを使用した小型のフィギュアUDF(ウルトラ・ディテール・フィギュア)のドラえもん。青い部分と鈴がメッキ仕様になっている。VCDは全高約18センチ、UDFは全高約6.5センチ。川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム限定アイテム。(問)川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムショップ 044-911-0922(火曜休館日以外 10〜18時)



メディコム・トイでは藤子・F・不二雄作品以外にも固定フィギュアや一部可動ありのフィギュアをリリースしている。ここからは同社のVCD、UDF、そして雑貨アイテムなどの最新情報をお届けしよう。





(C) Moomin Characters TM



UDF MOOMIN シリーズ6/メディコム・トイ/1200円+税(★)、1500円+税(●)、各1800円+税/2020年6月発売予定/『ムーミン』シリーズのキャラクターを、原作者トーベ・ヤンソンの絵柄に忠実に立体化したミニサイズの固定フィギュア。彩色も細部まで施されているのが特徴だ。原型制作は大のムーミンファンで知られる人形作家の谷口千代。全5種、各全高約約3.8〜14.5センチ。





GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.(s19)



VCD PROP SIZE GIZMO 3Dメガネ Ver. /メディコム・トイ/2万8000円+税/2019年12月発売予定/映画『GREMLINS』(邦題『グレムリン2 新・種・誕・生』)から、モグワイのギズモをフィギュア化。以前発売されたアイテムの再販版だ。ドールアイやファーを使用して、撮影に用いられたプロップのイメージを1/1スケールで再現している。首、両肩、両足に可動部あり。同スケールで、ギズモから分裂した毛玉3個と、3Dメガネが付属する。全高約23センチ。(問)1/6計画 03-3467-7676





GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.(s19)



UDF GREMLINS/メディコム・トイ/各933円+税/2019年12月発売予定/映画『GREMLINS』の登場キャラを固定フィギュア化。こちらも再販アイテムだ。ギズモ、ギズモモービル、モホーク、サンタギズモ、ストライプの全5種。各全高4.8〜8センチ。(問)1/6計画 03-3467-7676





GREMLINS and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.(s19)



MLE GREMLINS シリーズ/メディコム・トイ/生活雑貨シリーズMLE(メディコム・トイ ライフ エンタテインメント)の『GREMLINS』アイテム。こちらも再販版である。全てギズモ柄とストライプ柄の2柄展開。

TRAVEL BAG SMALL/2000円+税/14×10センチ。

WALLET/2800円+税/12×9センチ。

PEN CASE/1800円+税/19×9センチ。

PASS CASE/1500円/11×8センチ。

MINI WAIST BAG/2500円+税/28×12センチ。

MINI TOTE BAG/2800円+税/38×31センチ。





KEYCHAIN UNDERCOVER BEAR/販売元:UNDERCOVER、発売元:メディコム・トイ/各1500円+税/発売中/アパレルブランド、アンダーカバーのキャラクターであるアンダーカバーベアーを立体化したキーチェーン。全高約3.5センチ。今回はMOSSGREEN、LAVENDER、CREAMの3色が登場。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、UNDERCOVER取扱い各店舗及び他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)UNDERCOVER www.undercoverism.com 03-3407-1232、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





(C) MMXIX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



MONKEY SIGN (REVERSE Ver.)/メディコム・トイ/5万円+税/2019年12月発売予定/アーティストのバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約36センチ。MEDICOM TOY PLUSにて発売。





(C) 2019 CURTIS KULIG



Sync. CURTIS KULIG/メディコム・トイ/アーティストのカーティス・クーリグの作品を使用した生活雑貨アイテム。ECサイト「Sync.」(http://www.syncstore.jp/)にて発売。



TEE "ALL OVER"/各6000円+税/2020年3月発売・発送予定/サイズS・M・L・XL・XXL。WHITEとBLACKの2色展開。

CIRCLE CUSHION "SMILE"/7500円+税/2020年3月発売・発送予定/直径約45センチ。RUG MAT "LOVE ME"/1万5000円+税/2020年3月発売・発送予定/83×55センチ。

iPhone CASE for XR "ALL OVER"/4500円+税/2020年3月発売・発送予定/iPhone XR用。WHITE×REDとBLACK×WHITEの2色展開。





『グレムリン』シリーズの映画第1作目は日本公開が1984年。当時、同時期に『ゴジラ』(1984年版)と『ゴーストバスターズ』(1984年版)が公開されたため、頭文字を取って「3G」と呼ばれた。この内『ゴジラ』はシリーズが連綿と続き、『ゴーストバスターズ』は近年リメイクされた。ひょっとすると『グレムリン』も、何らかの復活の目がある……のかもしれない。





※一部アイテムは監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合があります。