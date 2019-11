HKT48が涙、涙の8周年特別記念公演を開催、ユニット新旧共演に大歓声【画像17点】

HKT48が26日(火)、福岡市天神の西鉄ホールにて「8周年特別記念公演」を開催した。この日が劇場デビューしてからちょうど8周年となるHKT48。特別記念公演ではメンバー総出演で、全43曲を披露し会場を盛り上げた。



特別記念公演はチームHの「青春ガールズ」で幕を開けた。続いてチームKIVは「シアターの女神」、チームTIIは「チャイムはLOVE SONG」、研究生は「脳内パラダイス」をパフォーマンス。



冒頭のMCで意気込みを聞かれた5期生の石橋颯(いしばし・いぶき)は「こうしてステージにみんなと一緒に……」と早々に泣き始めると、「1期生もまだ泣いてないのに1年目の5期生が泣く!?」と突っ込まれつつも「HKT48になれてよかった……」と続けると、最前列のファンも号泣。メンバーから「もしかしてお父様ですか?」と聞かれ会場は温かい笑いに包まれ、冒頭からファンとメンバーのHKT48への深い愛が伝わるシーンとなった。





公演中盤では様々なユニット曲や公演楽曲30曲を披露。“ビジュアルユニット”Chouのメンバーでもある神志那結衣・栗原紗英・山下エミリーは「誘惑のガーター」でセクシーなパフォーマンスを、「クラスメイト」では秋吉優花をはじめとする歌唱力に定評のあるメンバーでしっとりと歌い上げ、「ほねほねワルツ」では、HKT48では初代ユニットメンバーだった朝長美桜と、現在上演している公演でユニットメンバーを務める工藤陽香が<新旧共演>し会場を沸かせた。



また、2013年に上演していた「博多レジェンド」公演で披露していた「てもでもの涙」で、当時のユニットメンバー・松岡菜摘と森保まどかの“なつまど”が登場すると、大歓声が起こった。



松岡菜摘と森保まどかの「てもでもの涙」



公演終盤には8年目を迎える1期生で「初日」を披露。円陣で始まる本楽曲は「みんな大好き!ありがとう!」の掛け声で、ほとんどのメンバーの目には涙が。そして劇場公演への思いを綴った歌詞に、涙を流しながらキラキラした笑顔で歌い上げた。



チームKIVキャプテンの本村碧唯は「みなさんと一緒に力を合わせて、HKT48らしくHKT48でしかできないことをもっともっとやっていきたいと思いますので、9年目もよろしくお願いします」と挨拶。全員での一礼に、会場からは温かい拍手と声援が送られた。



盛大なアンコールに包まれる中、5期生が登場し「真っ赤なアンブレラ」を溌剌とパフォーマンス。続いて各期ごとのメンバーによる楽曲が続き、最後は1期生の「涙サプライズ!」で8周年を祝った。



2期生による「僕らのStand By Me」



今日を振り返り、チームHキャプテンの松岡菜摘は「さっしーや咲良や奈子がいなくてすごい不安な状況が続いたんですけど、ツアーや博多座やこの8周年を通して、みなさんが笑顔で帰ってくれることが私はすごく嬉しくて。いつまでもみなさんが楽しくて、自分たちも楽しくて、そういう素敵なグループでいられるように、9年目もみんなで走っていきたいと思います!」と感謝の気持ちを伝えた。



そして8周年を締めくくる最後の曲は「HKT48」。全メンバーで9年目に向けてのパワーを感じさせるような力強いパフォーマンスで、大盛り上がりのまま8周年特別記念公演は幕を下ろした。





▽8周年記念特別公演/西鉄ホール セットリスト

M1 青春ガールズ チームH

M2 シアターの女神 チームKIV

M3 チャイムはLOVE SONG チームTII

M4 脳内パラダイス 研究生

M5 天使のしっぽ 伊藤・馬場・渡部

M6 誘惑のガーター 栗原・神志那・山下

M7 ボーイフレンドの作り方 田島・田中美・運上・下野・地頭江・荒巻・堺・清水・松岡は・松本・市村・川平・栗山・田中伊・長野・村上

M8 最終ベルが鳴る 秋吉・上野・豊永・松岡菜・熊沢・馬場・村重・今村・小田・石・村川・山内・石橋・小川・後藤・坂本り

M9 嵐の夜には 今田・坂口・水上・宮崎

M10 2人乗りの自転車 伊藤・田島・田中菜・田中美・渡部・運上・地頭江・渕上・本村・荒巻・栗原・武田・月足・山下・川平・工藤

M11 ごめんね ジュエル 上野・下野・上島・竹本

M12 クラスメイト 秋吉・市村・堺・坂本愛・外薗

M13 回遊魚のキャパシティ 伊藤・神志那・豊永・松岡菜・渡部・熊沢・村重・本村・清水・月足・松本・宮崎・山内・石橋・後藤・田中伊

M14 ほねほねワルツ 工藤・朝長

M15 クリスマスがいっぱい 上野・坂口・田島・今田・地頭江・深川・今村・小田・武田・村川・市村・上島・栗山・竹本・水上・村上

M16 ハート型ウイルス 運上・月足・渕上

M17 くるくるぱー 坂本り・清水・豊永・長野・山内

M18 火曜日の夜、水曜日の朝 田中菜・田中美・松岡菜・熊沢・下野・村重・本村・坂本愛・石・外薗・松岡は・松本・宮崎・小川・田中伊・水上

M19 PARTYが始まるよ 2期生

M20 Two years later 田中菜・松岡菜・渡部・深川・村重・本村・小田・栗原・坂本愛・宮崎・山下・石橋・栗山・後藤・坂本り・水上

M21 制服のバンビ 今村・松岡は・村川

M22 シャムネコ 秋吉・伊藤・神志那・田中美・豊永・今田・運上・下野・馬場・森保・堺・松本・上島・工藤・竹本・長野

M23 純情主義 熊沢・田島・地頭江

M24 チョコの行方 荒巻・武田・田中菜・深川

M25 孤独なランナー 上野・神志那・坂口・豊永・松岡菜・今田・下野・渕上・本村・清水・月足・外薗・宮崎・山内・市村・坂本り

M26 天国野郎 小田・石・松本・村重

M27 好き 好き 好き 伊藤・田島・運上・深川・荒巻・今村・栗原・堺・坂本愛・松岡は・小川・栗山・後藤・竹本・長野・水上

M28 ロマンスロケット 上野・田中菜・渡部・熊沢・下野・地頭江・馬場・渕上・武田・月足・村川・山下・川平・工藤・田中伊・村上

M29 ウィンブルドンへ連れて行って 石橋・田中美・本村

M30 メロスの道 秋吉・神志那・坂口・豊永・今田・村重・小田・清水・石・外薗・松岡は・宮崎・山内・小川・上島・水上

M31 てもでもの涙 松岡菜・森保

M32 水夫は嵐に夢を見る 上野・田島・渡部・地頭江・馬場・渕上・荒巻・今村・栗原・坂本愛・松本・村川・市村・工藤・坂本り・竹本

M33 オネストマン 秋吉・坂口・田中美・運上・小田・堺・石・武田・外薗・松岡は・山下・石橋・上島・川平・長野・村上

M34 初日 1期生

M35 白いシャツ ALL

ENCORE

EN1 真っ赤なアンブレラ 研究生

EN2 スカート、ひらり ドラフト3期生

EN3 さくらんぼを結べるか? 4期生

EN4 仮想恋愛 ドラフト2期生

EN5 微笑みポップコーン 3期生

EN6 僕らのStand By Me 2期生

EN7 涙サプライズ! 1期生

EN8 HKT48 ALL

※宮崎の「崎」の右は「立」が正式表記