嵐の櫻井翔が総合司会、羽鳥慎一と徳島えりかアナウンサーが司会を務める日本テレビ系の音楽の祭典『べストアーティスト2019』が、11月27日(水)19時から放送。高畑充希が主演を務める『同期のサクラ』(日本テレビ系、毎週水曜22:00~)のオリジナルミニドラマが番組内で放送されることがわかった。



現在発表されている出演者は、麻倉未稀、嵐、いきものがかり、EXILE、AKB48、KAT-TUN、関ジャニ∞、King & Prince、King Gnu、倉木麻衣、欅坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、SixTONES、ジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、Snow Man、Superfly、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、DA PUMP、DJ松永(Creepy Nuts)、DEAN FUJIOKA、中元みずき、NEWS、乃木坂46、花*花、Perfume、日向坂46、平井堅、Foorin、Hey!Say!JUMP、槇原敬之、Matt、三浦大知、MIYAVI、森山直太朗、山崎育三郎、Little Glee Monster、LUNA SEA、WANIMA。



『べストアーティスト2019』では、『同期のサクラ』の主題歌「さくら(二〇一九)」を森山が披露。ドラマ出演者もゲストで登場するので注目だ。なお、『同期のサクラ』の同日の放送はお休み。次回の第8話は、12月4日(水)放送となっている。



<『べストアーティスト2019』内オリジナルミニドラマあらすじ>

自らの決断で夢だった故郷の橋の建設を諦め、祖父を亡くしたショックも重なり部屋に引きこもってしまったサクラ(高畑)。葵(新田真剣佑)、菊夫(竜星涼)、蓮太郎(岡山天音)がサクラのアパートを訪れ元気づけるも、その言葉は届かない。そんな時、百合(橋本愛)から電話がかかってきて……?