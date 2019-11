木村拓哉さんが“キャリア初”となる東京、大阪ライブツアーを開催することが11月27日、明らかになった。ツアータイトルは「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」。2020年1月8日に発売される、ソロアルバム「Go with the Flow」を引っ提げての初のライブとなる。

木村さんは以前、ラジオで「せっかくCDを出させていただくのでみんなと騒げる場所も真剣に考えたい」と述べており、希望がかなった。

今回のツアー開催について「ようやく騒げる場所が決定いたしました。なるべく皆さんと近い距離で楽しみたいと思ったので、東京と大阪の会場を選ばせていただきました。こちらも本番を楽しみに準備を始めているので、皆さんぜひ騒ぎに来てください!」と意気込んでいる。

開催場所は2月8、9日に「国立代々木競技場 第一体育館」(東京都渋谷区)、2月19、20日に「大阪城ホール」(大阪市中央区)の2会場で計4公演を予定。「お客様となるべく近い距離でライブを行いたい」という木村さんの希望で、会場が選択されたという。

また、ツアー後にアルバム購入者を対象としたプレミアムイベントが開催されることも、同時に発表された。2月24日に都内某所で開催される。