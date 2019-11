『ゾンビランドサガ』の「歌」が心に響く理由　田野アサミと種田梨沙が語る

2018年秋に放映され、アニメ総選挙2018年間大賞、アニメアワード作品賞(TVアニメ部門)など数々の賞を受賞したTVアニメ『ゾンビランドサガ』。



RSJではオンエア開始時から「ゾンビとなった伝説の少女たちがアイドルグループ、フランシュシュを結成し佐賀県を救う」という独自の世界観&ストーリーと劇中で流れる音楽に注目。2018年12月発売の「Rolling Stone Japan vol.05」では特集を組んだ。そして2019年11月27日、同作の主題歌や劇中歌を収録したアルバム『ゾンビランドサガ フランシュシュ The Best』がリリースされる。キャストたちの音楽愛・作品愛がそれぞれの曲に凝縮された1枚について、田野アサミ(二階堂サキ役)、種田梨沙(水野愛役)がインタビューに応じてくれた。



ーアルバム『ゾンビランドサガ フランシュシュ The Best』を通して聴きましたが、ゾンビランドサガはあらためて音楽劇だなと実感しました。



田野:アルバムという形で聴くとまた違いますよね。私は「CDでアルバムを聴く」っていうのが当たり前だった世代なので、配信もいいですけど歌詞カードやアートワークを見ながら楽しめるっていうのは嬉しいです。



種田:CDも限定盤だとすごく豪華だったりするので、そういうのを手元に置きつつ聴けるのがいいですよね。







ー番組終了後、ステージで何度か歌う機会がありましたけど、フランシュシュの歌=私たちの歌になったという感覚は強まりましたか?



田野:品川インターシティホールと佐賀のアルピノで単独ライブをやらせていただいたんですけど、私的にはドラマ最終話の舞台のアルピノでやれたことが大きかったですね。会場で「暗幕がないから暗転できない」って聞かされて、どうするんだろう?と思っていたら、スタッフの方たちが黒いゴミ袋たくさん持ってきて窓を覆ってくれて。ドラマでは大雪で天井が壊れた体育館の中でフランシュシュがライブを開催するんですけど、そんな環境でスタッフさんもライブができるように動いてくれる。そのシーンと重なって、アルピノのライブで初めて自分がフランシュシュになれた感じがしました。



種田:佐賀ではいろんな世代の方に声をかけていただいて、皆さんに愛されてるなとあらためて思いました。





7月に開催された唐津市ふるさと会館アルピノでのライブの様子(©ゾンビランドサガ製作委員会)





ー2人が歌っていくうちに好きになった曲、または思い入れの度合いが変わってきた曲って何かありますか?



田野:「特攻DANCE ~DAWN OF THE BAD~」です。アルピノで1曲目にやったんですけど、自分が他のメンバーより一歩前に立って歌うんですよ。だから目の前のお客さんの声と後ろにいるメンバーの声が聞こえてきて(笑)。すごくライブ映えする曲だと思いました。





©ゾンビランドサガ製作委員会





二階堂サキ(©ゾンビランドサガ製作委員会)



種田:「特攻DANCE」はライブ向きの曲だよね。私は「ヨミガエレ」です。崩れたステージの中でフランシュシュが立ち上がる大事な曲というのもありますし、<何度でも/何度でも/立ち上がれ>とか<諦めなければ/終わりは/始まりへ変わる>とか、歌詞もすごくいい。歌っていて励まされるというか。





「夢は武道館」に向かって一歩ずつ突き進むフランシュシュ



ーアルバムにはゆうぎり(CV:衣川里佳)メインの新曲「佐賀事変」が収録されますが、既に公開されているミュージックビデオも含めてこれまたゾンビランドサガにしか出せない世界観が色濃く出てますよね。



田野:ゆうぎりの「さ〜が〜♪」という歌い出しを聴いて、最初この曲はどういう方向に行くんだろう?と思ったんですけど(笑)、その後の展開がカッコよくて。歌は別々で録ったので、どういう仕上がりになるのか分からなかったんです。みんなの声が合わさって一曲になると「フランシュシュの曲だ!」って必ず思う、フランシュシュらしい曲だなと思います。



種田:衣川さんの声がまたいいんです。あとコーラスで「ちきらんちきらんちきらん」って歌っているパートがあるんですけど、「Check it up, Check it up」って英語っぽく聞こえたりするみたいで、そういうのも面白いなと思いました。







ー劇中に出てくる歌はTVアニメ収録前にレコーディングが終わっていたそうですが、田野さんは「自分の場合は曲を歌いながらキャラクターを探っていった感じがありました」って前に話してくれましたけど、種田さんはどういう風にして自分なりの歌を探っていきましたか?



種田:アルバムにも入っている「目覚めRETURNER(Electric Returner)」は、どういうシチュエーションで使われる曲なのか説明を事前に受けて、水野愛が雷に打たれて死んだということも聞いていたので、そこから自分の中でイメージを膨らませていきました。ミュージカルに出るような気持ちで歌っていました。





©ゾンビランドサガ製作委員会





水野愛(©ゾンビランドサガ製作委員会)



ー田野さんは前にインタビューした時に「何言ってんだよって思われるかもしれないけど、武道館やりたい」と話してくれたんですが、3月の品川のライブでも「夢は武道館」と公言してましたよね。そして2020年3月には幕張イベントホールでのライブが決まってます。フランシュシュの音楽の世界がどんどん広がっていることについて2人はどのように受け止めてますか?



田野:私が武道館のことを初めて表に出したのは、アンケートに答える何かの企画があって、その中に「フランシュシュで武道館でコンサートをやりたい」と書いたんです。それを見てたぶん周りの人はビックリしたと思うし、何言ってるんだろうと思われたかもしれないけど、自分の気持ちはずっと変わらなくて。だから3月の品川でも自然に口に出てきましたね。



種田:ステージで横にいて「本当に言った!」って思いましたけど(笑)、「このメンバーなら実現できそう」というイメージは自分たちの中にもあって、品川やアルピノでライブをしたことで、その思いは日に日に強まっていますね。





種田梨沙が好きなアイドルは?



ー「成長」を感じられるのがアイドルのライブの大きな魅力ですし、「何でもあり」をやれるのがアイドルの音楽の面白いところだと思うんですが、そういう視点で見るとゾンビランドサガって「アイドル」の本質を上手に描いている作品なんだなぁと感じます。種田さんはアイドル好きとのことですが、どう思いますか?



種田:最近は欅坂46さんとかBEYOOOOONDSさんとか気になるんですけど、女の子が頑張っている姿を見るのが好きなんです。そういう点でフランシュシュも何かに向かって頑張るという点では共通しているのかなって。



ーちなみに種田さんが特に好きなグループは?



種田:やっぱりPerfumeさんですね。私は知名度がぐっと上がってからの後追いのファンなので、お三方が苦労して築き上げてきた時代は過去の映像やインタビューでしか知らないのですが、そういう可愛いだけじゃない一面を知って、更に好きになりました。



ー2020年は幕張イベントホールでのライブの他に舞台化もあったりして、ゾンビランドサガ的にはまた忙しい一年になりそうですが、武道館ライブとは別に今後フランシュシュで楽しみにしていることや、やりたいことは何かありますか?



種田:私はライブの演出がどうなるのか楽しみです。幕張メッセが会場だった「Cygames Fes 2018」のステージは他の作品やグループの方と共用のステージでしたし、単独の会場は大掛かりなセットを組むのが難しかったので、大きな会場での演出が楽しみです。、今は「ヨミガエレ」の時の演出が印象的ですがたとえば、「佐賀事変」のミュージックビデオのような世界観でセットとか組めそうだなと思いますし、イベントホールの会場でどういう見せ方ができるのか気になります。



田野:私はいろんなアーティストさんとコラボレーションしたいですね。せっかくなら意外性のある組み合わせでも面白いと思います。あとは、フランシュシュでまた新曲も出したい! 大型フェスに出たい!など、夢はたくさんあります!!









<INFORMATION>





『ゾンビランドサガ フランシュシュ The Best』

11月27日発売

6050円(税込)

初回特典:3月8日(日)開催LIVEチケット最速先行抽選券(シリアルコード付き)



TVアニメ「ゾンビランドサガ」の楽曲集が遂に発売!

主題歌はもちろん、Blu-rayの特典でしか聴くことができなかった劇中歌も収録!

新曲2曲・未収録曲3曲・新曲「佐賀事変」のアニメMV収録!!



<CD>

1:ようこそ佐賀へ

2:徒花ネクロマンシー(Album ver.)

3:DEAD or RAP!!!

4:目覚めRETURNER

5:ドライブイン鳥(フランシュシュver.)

6:アツクナレ

7:目覚めRETURNER (Electric Returner)

8:To my Dearest

9:佐賀事変

10:特攻DANCE ~DAWN OF THE BAD~

11:ヨミガエレ

12:FLAGをはためかせろ!

13:輝いて

14:光へ

15:FANTASTIC LOVERS/アイアンフリル

16:ゼリーフィッシュ/アイアンフリル

17:サガ・アーケードラップ/サガ・アーケッドラッパーズ

18:To my Dearest~Lilys practice singing~/星川リリィ

Bonus track

19:宣誓!ALIVE センセーション/源さくら

<Blu-ray Disc>

「佐賀事変」アニメーションMV