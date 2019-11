人気声優ユニット・スフィア それぞれの“感謝したい”一曲とは？

今年結成10周年を迎えた寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生による人気声優ガールズユニット「スフィア」が期間限定パーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~」。11月19日(火)の放送は、メンバー4人が感謝をテーマにした「Thank You!!ソング」をセレクト。思い出とともに紹介しました。(TOKYO FM「スフィアの10s is Wonder!!」2019年11月19日(火)放送より)今秋の“A10tion!”ツアーでも、ファンの皆さんに10周年の感謝を届けてきたスフィアが、“ありがとう”をテーマにした楽曲をセレクト。それぞれの思い出を語りました。寿:私たち、“A10tion!”ツアー中、本番前の発声練習として、この曲を使ってボイストレーニングを教えてくれるシェリル先生(Cheryl Porter)のYouTubeチャンネル (「Cheryl Porter Vocal Coach」チャンネル) を見ながらやっているんです。高垣:もともとある曲を、発声練習用にアレンジしている動画でね。戸松:私たちのお気に入り動画が3パターンぐらいあって、それをずっと楽屋で流していたよね。高垣:前奏を聴いたら、ご本人(Zara Larsson)の歌よりも、♪うーえーあーうー……が(笑)。全員:♪うーあーおーえー。(と、全員で発声練習)豊崎:ほんと、ツアーができたのは、この発声のおかげだったりします!高垣:Swish!さんは、私たちがミュージックレインという事務所に入ったとき、アーティストとして当時所属されていた先輩なんですよ。私たちも「マイペース」をカバーさせてもらったりしていました。全員:うわぁ~、あった。高垣:この「ありがとう」は、「おおきく振りかぶって」というアニメの曲だったんですが、始まり方というか、サビにきゅっと胸を締め付けられる切なさがありながら、言えなかったけど伝えたい“ありがとう”を振り返って歌っているのが、すごくノスタルジック。自分もいろんな人、懐かしい人、「もっとこれを伝えたかったな」という人の顔だったりが浮かんでくる曲です。寿:うーん、名曲!戸松:いや~もうね、私のなかの青春よ。私はORANGE RANGEさんが大好きで、ファンクラブに入っていたんですけど、この「花」は「いま、会いにゆきます」という映画の主題歌。愛する人への“ありがとう”の気持ちを歌っていて、歌詞もすごく素敵で、それをきっかけに「あ、ファンクラブ入ろう」と思って入ったの。全員:へ~!戸松:初めて行ったライブもORANGE RANGEさん。当時は愛知県に住んでいたから、初めてのライブが名古屋センチュリーホールで。寿:思い出の地!戸松:今回のツアーもそうでしたけど、スフィアで何度もセンチュリーホールに立たせていただく側になって……というのが、すごく。高垣:感慨深いね~!戸松:そう、いろいろと感慨深い楽曲。私もいちおうイメージカラーをオレンジにさせていただいているので、なんかこう、共通点も多いな~なんて思ったり。夫婦の歌と言うか、愛する人に向けた“ありがとう”という気持ちを歌った、とても心温まる歌詞になっております。ぜひみなさまも聴いてみてください。豊崎:私がこの曲を選んだのは、もうね、フェス!! 自分の音楽好きの原点であるフェスの景色がぶわーっと浮かぶのがこの曲だし、「みんなでリズムを取って歌うって楽しいんだな~」とか、「みんなで一緒に歌える曲って、外で音楽を聴くって、なんて気持ちいいんだ」というのが、この曲のなかに全部こもっているなと。寿:わかる!豊崎:私も実際、音楽に対して“ありがとう”と、ほんとに日々思っていて。もともと(音楽は)大好きだったし、仕事で歌を歌わせていただいたりするなかで、スフィアもそうですが、ソロ活動もこの10月で10周年を迎えまして。全員:おめでとう!豊崎:ソロ活動は、自分の好きなことを自分の表現としてやることをモットーにしているんですね。そんななか、「好きなアーティストさんで、最初に誰と一緒に音楽やりたい?」というリストを作ったとき、bonobosさんの曲も入れていて。結果、何年か後に、蔡忠浩さん(さい ちゅんほ/Vo&G)に、曲を書いていただいたんです。寿:うーん、すごーい。豊崎:そのときも、この曲のことを「フェスといえばこの曲なんです」とお話できたので、“夢を叶えてもらった曲”として選曲しました。ぜひ聴いてみてください。<番組概要>番組名:THE QUARTER~スフィアの10s is Wonder!!~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:スフィア番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top