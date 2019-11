話題のスタジオ「2G」、今月もオープン記念商品を一挙紹介！

メディコム・トイは2019年11月22日(金)にグランドオープンした渋谷PARCOに、NANZUKAギャラリー、P-ROOM THE WORLD(デイトナ・インターナショナル)、MEDICOM TOYの3店が混在したスタジオ「2G」をオープンさせた。「2G」は、各方面で活躍する3企業が時には独自の視点で、時にはシナジーを有した発信をするというこれまでにないスタイルのショップとなる。



店舗名:2G(ツージー)

住所:〒150-0001 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2F

営業時間:10:00?21:00



先月も2G開店記念商品を紹介したが、12月にも数多くの開店記念商品がリリースされる(一部11月発売アイテム含む)。ここではその記念販売アイテムを紹介しよう。





Anne Valerie Dupond ONE OF KIND BE@RBRICK 1000%(左4点)、400%(右)/メディコム・トイ/35万円+税(1000%)、12万円+税(400%)/2019年12月発売予定/世界的に活躍するフランスのテキスタイル彫刻家、アン・ヴァレリー・デュポンとのコラボレーションベアブリック。それぞれ1点物のワンオフで、布服仕様(着脱不可)になっている。1000%は全高約70センチ、400%は全高約28センチ。





MLE × Anne Valerie Dupond/こちらもアン・ヴァレリー・デュポンとのコラボレーションアイテム。

(1)DIECUT CUSHION/メディコム・トイ/8000円+税/2019年12月発売予定/約70×38センチ。

(2)KEY CHAIN/メディコム・トイ/2800円+税/2019年12月発売予定/約12.5×6.5センチ。

(3)PATCHWORK CAP/メディコム・トイ/3万円+税/2019年12月発売予定/フリーサイズ。

(4)PATCHWORK TOTE BAG/メディコム・トイ/5万円+税/2019年12月発売予定/約40×36センチ。

(5)PATCHWORK CUSHION/メディコム・トイ/5万円+税/2019年12月発売予定/高さ約17センチ、直径約88センチ

(6)PATCHWORK POUCH/メディコム・トイ/2万円+税/2019年12月発売予定/18×26センチ。

(7)BE@RBRICK TEE A/メディコム・トイ/6800円+税/2019年12月発売予定/サイズM・L・XL。

(8)BE@RBRICK TEE B/メディコム・トイ/6800円+税/2019年12月発売予定/サイズM・L・XL。

(9)BE@RBRICK TEE C/メディコム・トイ/6800円+税/2019年12月発売予定/サイズM・L・XL。





(1)BE@RBRICK 2G 100% & 400%/メディコム・トイ/2万円+税/2019年12月発売予定/2体セット。400%はライトアップユニット搭載。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。

(2)BE@RBRICK MORRIS 400%/メディコム・トイ/9000円+税/2019年12月発売予定/ひなたかほりの代表作、つのがはえた猫のモリスをベアブリック化。

(3)九谷 BE@RBRICK HAJIME SORAYAMA(PURE PLATINUM LEAF)/メディコム・トイ/22万8000円+税/2019年12月発売予定/九谷焼の白磁製ベアブリックでイラストレーター空山基のデザインを再現。可動ジョイント内蔵。1点ずつ熟練した職人によるハンドメイドで仕上げられる。

(4)BE@RBRICK カリモク HAROSHI 400%/メディコム・トイ/36万円+税/2019年12月発売予定/木製家具の老舗カリモク社とアーティストのハロシのコラボアイテム。ハロシ作品の特徴であるカラフルな板材の積層を生かした、木製ボディのベアブリックだ。

(5)CRYSTAL DECORATE ONE OF KIND BE@RBRICK 400%/メディコム・トイ/100万円+税/2019年12月発売予定/スワロフスキー(R)・クリスタルを使用し、LIGHTS STYLEが手作業でデコレーションしたベアブリック。





PROP MORRIS(ブルーアイズ)/メディコム・トイ/3万2000円+税/2019年12月発売予定/ひなたかほりの代表作モリスを、樹脂やファー、ドールアイや布など複数の素材を駆使して立体化。「もしモリスが実在したら」がコンセプトであるプロップモリスの白毛青目バージョンだ。全高約26センチ。フードの中のねずみは取り出し可能。





JAM BUTTON RUINS PLAYGROUND/発売元:MAMES、販売元:メディコム・トイ/18万円+税/2019年12月発売予定/大型ソフビシリーズJAM(ジャンボ・アメイジング・モンスターズ)のアイテム。MAMESのオリジナルソフビ、「踊り猫ボタン」が廃墟の遊園地をイメージした彩色のワンオフモデルで登場。全高約60センチ。





JAM ジャンボ 気合田くん/メディコム・トイ/7万円+税/2019年12月発売予定/ゴッコ堂のオリジナルソフビ気合田くんがJAMシリーズに登場。写真はマスクとハンドを装着して「ブーミー」に変身した状態。全高約60センチ。





UNREAL BY LAUREN TSAI/メディコム・トイ/5万8000円+税/2019年12月発売予定/モデルでイラストレーターのローレン・サイが描き下ろしたアートを立体化したアイテム。全高約19センチ。





なまなり人魚(ちみどろ齋いづも作)パール/メディコム・トイ/4万5000円+税/2019年12月発売予定/ちみどろ齋いづものオリジナルソフビなまなり人魚を元に、テーケー名古屋人形製陶が手がけた磁器製アイテム。全高約20センチ、桐箱付き。





ソフトコケシ(東京ラブミー堂)白、蛍光ピンク/メディコム・トイ/各5000円+税/2019年12月発売予定/東京ラブミー堂のオリジナルソフビ。名前の通りソフビ製のコケシである。全高約25センチ。





ラヴクラフト関係のアイテムをリリースする九頭龍商会が、若きアーティスト達と組んで生み出したクトゥルフ神話クリーチャー達のソフビ。

クトゥルフVer.3.0(ミロクトイ)/メディコム・トイ/4800円+税/2019年12月発売予定/全高約13.5センチ。

・深きものどもVer.3.0(照紗)/メディコム・トイ/5800円+税/2019年12月発売予定/全高約10.5センチ。

・ニャルラトテップVer.3.0(パンクドランカーズ)/メディコム・トイ/6800円+税/2019年12月発売予定/全高約16センチ。

・ウルタールの猫Ver.3.0(こなつ)/メディコム・トイ/5800円+税/2019年12月発売予定/全高約15.5センチ。

・アザトースVer.3.0(DAN)/メディコム・トイ/5800円+税/2019年12月発売予定/全高約15センチ。

・ダゴンVer.3.0(ひなたかほり)/メディコム・トイ/1万円+税/2019年12月発売予定/全高約14.5センチ。





FLOWER BOMBER BRONZE STATUE/メディコム・トイ/60万円+税/2019年12月発売予定/グラフィティアーティスト・バンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約36センチ。数量限定発売。





(左から)fabulous CLEAR TOTE BAG、fabulous BELT TOTE BAG、fabulous DRAWSTRING BAG/メディコム・トイ/(左から)2万2000円+税、3万円+税、2万3000円+税/MLE(メディコム・トイ・ライフ・エンタテインメント)10周年記念アイテム。クリアトートバッグはPVCを使用。30×25センチ。ベルトトートバッグは動いている被写体を撮影した時のブレをデザインに採用。28×36センチ。ドローストリングバッグは、アメリカ・インディアンのホピ族とサハラ砂漠の遊牧民トゥアレグ族の伝統柄をミックス。40×36センチ。





11月と12月は開店記念として特にアイテム数が多いのだが、2020年1月以降も順次2G限定アイテムはリリース予定とのこと。メディコム・トイファン、ベアブリックファン、ソフビファンは今後の情報にも注目していただきたい。





