HKT48、8周年前夜祭コンサートで昭和の名曲を熱唱、華々しい衣装に会場熱狂【画像17点】

HKT48が25日(月)福岡の博多座にて8周年前夜祭コンサートを開催した。

2011年に誕生したHKT48。劇場公演をスタートさせたのは11月26日で、その前日にあたる25日に8周年前夜祭コンサートが開催された。



今年は「令和に昭和の歌合戦」テーマに春組と秋組にわかれての歌合戦コンサート。春組キャプテンの松岡はなと秋組キャプテンの田中美久のタイトルコールを合図に大階段からメンバーが登場。昭和のアイドル風のパステルカラーのトレーナーに白いスコート姿の「学園天国」でオープニングアクトを飾った。



総合司会に抜擢されたのは1期生で劇場公演最多出演を誇る下野由貴。華々しいコスチュムで登場した下野は「HKT48は明日めでたく8周年を迎えますが、前夜祭の今日は昭和の名曲で8周年を盛り上げようと思います」と意気込み、歌合戦がスタートした。



総合司会の下野由貴



森高千里の「17才」では、HKT48最年長・25歳の坂口理子がフレッシュな研究生メンバーに混ざって登場。会場からは大きな笑いとともに、その美脚に歓声が飛んだ。「ツッパリ High School Rock’n Roll(登校編)」では、サングラスにリーゼント、革ジャンに身を包んだ今田美奈、田中菜津美、深川舞子が登場。「8年頑張ってきたのに、ユニットこれかよ!」と語る田中に会場からは笑いが起こった。続く「星空のディスタンス」では本家をオマージュしたド派手な衣装の山下エミリー、栗原紗英、外薗葉月が登場し会場を沸かせた。



森高千里の「17才」を熱唱する春組



中盤戦最後は<AKB48グループ歌唱力No.1決定戦>でファイナリストに選ばれた秋吉優花と豊永阿紀の対決。前日まで同じ博多座で開催されていた<AKB48グループ特別講演>舞台「仁義なき戦い」のセットを使った寸劇で笑いを取りつつ、秋吉が「翼の折れたエンジェル」を、豊永が「フレンズ」を熱唱した。



後半戦、副キャプテン対決となった春組・田島芽瑠の「My Revolution」と秋組・村重杏奈の「TRAIN-TRAIN」ではエアバンド対決に。「周年ごとでしか目立てないから」と自虐的な村重に対し、「1人だけ余興してない?」と突っ込む田島。村重は「本気でしょうもないことできるのはHKT48ならではですから!」と返し、誰よりもコンサートを全力で楽しんでいた。



「TRAIN-TRAIN」でエアバンドを披露する秋組



春組キャプテン・松岡はなの「涙のリクエスト」と秋組キャプテン・田中美久の「Diamonds」でラストを飾った歌合戦。会場のファンの拍手による判定は引き分け。最後はH2Oの「想い出がいっぱい」を全員で披露し、大団円を迎えた。



総合司会を務めた下野由貴は「またみなさんと思い出を作ることができて嬉しかったです。これからもHKT48の応援よろしくお願いします」と挨拶。



アンコールでは、HKT48のアップテンポナンバーを続けて披露し、松岡菜摘は「博多座という素晴らしい場所で、こんなにくだらないことをやっても温かく見守ってくださる皆様がいることが私たちのこれからの活力になりますし、9年目もHKT48をよろしくお願いいたします」と語り、前夜祭コンサートは幕を閉じた。26日(火)には天神・西鉄ホールで8周年特別記念公演が開催される。



秋組 Chouによる「悲しみがとまらない」(杏里)



▽セットリスト

M1 学園天国/小泉今日子 混合ALL

M2 青い珊瑚礁/松田聖子 春組 伊藤・石・馬場・渡部

M3 飾りじゃないのよ涙は/中森明菜 秋組 神志那・月足・渕上・宮崎・山内

M4 17才/森高千里 春組 小川・坂口・坂本り・田中伊・村上

M5 センチメンタル・ジャーニー/松本伊代 秋組 川平・栗山・後藤・長野・水上

M6 あゝ無情/アン・ルイス 春組 上野・堺・清水・地頭江

M7 C-Girl/浅香唯 秋組 荒巻・武田・森保

M8 冬のオペラグラス/新田恵利 春組 運上

M9 ハリケーン/シャネルズ 秋組 石橋・上島・工藤・竹本

M10 ツッパリ High School Rock’n Roll(登校編)/横浜銀蝿 春組 今田・田中菜・深川

M11 星空のディスタンス/THE ALFEE 秋組 栗原・外薗・山下

M12 翼の折れたエンジェル/中村あゆみ 春組 秋吉(寸劇出演:神志那・坂口・田島)

M13 フレンズ/REBECCA 秋組 豊永(寸劇出演:神志那・坂口・田島)

<Romanticが止まらないゲーム>

<歌唱力対決 <赤いスイートピー/松田聖子>(春組)熊沢・坂本愛・朝長/(秋組)市村・小田・渕上>

M14 CAT’S EYE/杏里 春組 Lit charm(今田・今村・上野・熊沢・坂口・下野・竹本・松岡は・本村)

M15 悲しみがとまらない/杏里 秋組 Chou(栗原・神志那・松岡菜・松本・宮崎・森保・山下)

M16 My Revolution/渡辺美里 春組 Vo:田島・ Gt:秋吉・Ba:地頭江・Dr:田中菜・Key:坂本愛

M17 TRAIN-TRAIN/THE BLUE HEARTS 秋組 Vo:村重・ Gt:豊永・Ba:小田・Dr:外薗

M18 涙のリクエスト/チェッカーズ 春組 今村・松岡は・村川

M19 Diamonds/PRINCESS PRINCESS 秋組 田中美

M20 想い出がいっぱい/H2O 混合 ALL

<ENCORE>

EN1 桜、みんなで食べた ALL

EN2 12秒 ALL

EN3 早送りカレンダー ALL

EN4 HKT城、今、動く ALL

EN5 最高かよ ALL

EN6 誰より手を振ろう ALL

※宮崎の「崎」の右は「立」が正式表記



歌合戦最後は全員で「想い出がいっぱい」を披露