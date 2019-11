ルパン三世をテーマとした日本市場50本限定のゼニスが登場

ゼニスよりアニメ「ルパン三世」をテーマにしたウォッチ「A384 Revival Lupin The Third Edition」が発売された。



エル・プリメロキャリバーの50周年を記念して今年リリースされたA384 リバイバル は、日本のアニメ、ルパン三世をテーマとしたウォッチでもある。50本限定でのエル・プリメロ A384 Lupin The Third Editionは日本市場のみの発売。ゼニスが漫画やアニメシリーズをテーマとしたウォッチを発売するのは初めてのことである。



エル・プリメロキャリバーは1969年発売のウォッチ A384に搭載されて登場した。その2年後に、ルパン三世のアニメの放送が始まり、日本でたちまち人気を集めた後、国外にも広まっていった。ルパンの仲間の一人である次元大介は、TV放送された1stTVアニメシリーズの第一話の中で2度、ゼニスをモチーフにした時計を腕に着けている場面がある。A384にインスパイアされたこのウォッチは、アニメの中だけで見られており、実際今日まで存在していなかった。







オリジナルA384のブループリントと製造図面を使い、ゼニスはリバースエンジニアリングによってこのユニークな形状の37mステンレススティールケースを再現。ポンプ式のプッシャーとリューズも含め、1969年のオリジナルと寸分違わないケースが最終的に出来上がった。サファイアクリスタルをセットしたスティールケースバックにはお馴染みのハットをかぶった次元大介のシルエットが印刷されている。その気さくでクールな雰囲気はアニメファンを一目で魅了するだろう。







ルパン三世、アニメシリーズの次元のイラストを使い、ゼニスはさらにダイヤルに命を吹き込んだ。マットブラックのダイヤルにコントラストが映えるグレーのクロノグラフカウンターとタキメーター目盛り、ゴールドの針とアプライドアワーマーカーがスタイリッシュ。針とアプライドアワーマーカーにはクリーミーベージュのスーパールミノバを塗布、ゴールドカラーとマッチし、ややレトロ感を出している。



エル・プリメロ A384 リバイバル- Lupin The Third Editionは特別なボックスにセットされている。外箱はアニメのシーンの画像をモザイク状に配し、内箱はゼニスのデザインによる次元のシルエットとルパン三世のロゴをアピールしたものとなっている。







ルパンファンだけならず、ゼニスファンにとっても魅力的な1本となるであろう。





エル・プリメロ A384 リバイバル – LUPIN THE THIRD EDITION

Reference: 03.L384.400/27.C815

Price:85万円(税別)