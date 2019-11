嵐の櫻井翔が総合司会、羽鳥慎一と徳島えりかアナウンサーが司会を務める日本テレビ系の音楽の祭典『べストアーティスト2019』が、11月27日(火)19時から放送される。



現在発表されている出演者は、麻倉未稀、嵐、いきものがかり、EXILE、AKB48、KAT-TUN、関ジャニ∞、King & Prince、King Gnu、倉木麻衣、欅坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、SixTONES、ジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、Snow Man、Superfly、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、DA PUMP、DJ松永(Creepy Nuts)、DEAN FUJIOKA、中元みずき、NEWS、乃木坂46、花*花、Perfume、日向坂46、平井堅、Foorin、Hey!Say!JUMP、槇原敬之、Matt、三浦大知、MIYAVI、森山直太朗、山崎育三郎、Little Glee Monster、LUNA SEA、WANIMA。



そして、今回見どころとなる企画を紹介していく。嵐は新曲「Turning Up」を、また、来年デビューする新しいジャニーズグループ・SixTONES、Snow Manは、来年1月に発売するデビュー曲をそれぞれテレビで初披露する。また、ジャニーズ青春ドラマメドレーのラインナップも発表。メドレーに参加する全8組の歌唱曲は以下の通り。



■ジャニーズ青春ドラマメドレー

嵐「愛されるより 愛したい」

NEWS「宙船(そらふね)」

関ジャニ∞「Can do! Can go!」

KAT-TUN「ミッドナイト・シャッフル」

Hey!Say!JUMP「Kissからはじまるミステリー」

Sexy Zone「青春アミーゴ」

ジャニーズWEST「GUTS!」

King & Prince「真夜中のシャドーボーイ」



さらに、この日は、秋元康の書き下ろし曲「愛する人」が初お披露目となる。「令和」を英訳すると「ビューティフルハーモニー」となると、安倍首相が今年6月のG20大阪サミットで発言。そこで今回の『ベストアーティスト』では、「令和」にあわせて美しいハーモニーを奏でる「ハモリメドレー」と題し、手越祐也と山崎が狩人の「あずさ2号」を、乃木坂46の生田絵梨花と高山一実が乃木坂46メンバーとともにザ・ピーナッツの「恋のバカンス」を、花*花が「さよなら大好きな人」を披露!



さらにAKB48は「愛する人」を歌うことが決定。実はこの曲、番組からのオファーで、秋元がこのメドレーのために書き下ろしたもの。秋元は、「プロデューサーから、『今回はコーラスがテーマなので、AKB48にもコーラスアレンジの楽曲を披露していただけないか?』という話をいただいたので、それなら、この番組のためにオリジナル曲を作ろうということになりました」と経緯を説明。そして、「人間の声は温かい。コーラスは、いくつもの温かさが重なる声の陽だまりです。恋人、家族、片思いの人、テレビの前のみなさんが、自分の大切な人を思い浮かべて聴いてもらえるような歌を作ろうと思いました」と同曲への思いを語っている。



また、同番組でしか見られない4つのコラボレーションにも注目。7度のワールドツアーを成功させた日本を代表するギタリストMIYAVIは、KAT-TUNと夢のコラボ。ジェジュンは、スキマスイッチの名曲「奏(かなで)」をMattのピアノ伴奏で披露する。三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEは、朝の情報エンタテインメント番組『ZIP!』のメンバーとともに新曲「Rat-tat-tat」をパフォーマンス。DJ世界大会チャンピオンDJ松永は、NEWSと一緒に登場する。それぞれ、どんなコラボになるか注目だ。



そのほかにも、気になる企画が盛りだくさん! 中元は『アナと雪の女王2』の日本版エンドソング「イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに」を劇中ver.でテレビ初披露。今年の『24時間テレビ42』で24時間駅伝に挑戦したいとうあさこ、近藤春菜(ハリセンボン)、よしこ(ガンバレルーヤ)、水卜麻美アナウンサーがゲスト出演し、倉木が応援ソング「負けないで」を歌い上げる。そして『ベストアーティスト』のPRとして、櫻井が今年話題の「ASMR」に挑戦。櫻井が耳元で囁いてくれるように聞こえるPRは、ヘッドフォンをつけて聞くのがオススメ! また、リアルタイムで番組を見ながら楽しむことができる「みんなで応援企画」も登場。詳しくは詳細ページをチェック!



さらに、裏MC・古坂大魔王による裏配信企画「大魔王の部屋」が前回に引き続き登場。『ベストアーティスト』に出演するアーティストたちが本番前後に大魔王の部屋に訪れる。裏配信と地上波を合わせて見ることで、番組の裏側やアーティストのマル秘情報をゲットできるかも!? twitterでは出演者への質問も大募集。また、抽選で1名に、登場アーティストが直筆で書き入れる「ベストアーティスト オリジナル双六」が当たる企画もあるので参加してみては?



■裏配信出演予定アーティスト

AKB48

EXILE

倉木麻衣

欅坂46

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

ジェジュン

GENERATIONS from EXILE TRIBE

DA PUMP

乃木坂46

Matt

Little Glee Monster

WANIMA

ほか(敬称略・50音順)