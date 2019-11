中国発のスマートフォン向けアプリ『アークナイツ』より「ねんどろいど アーミヤ」が登場する。2019年12月発売予定で、価格は4,818円(税抜)。

アーミヤは『アークナイツ』に登場するキャラクターで、ロドス島の指導者を務める。実際のフィギュアには、交換用表情パーツとして「通常顔」、凛々しさを再現した「叫び顔」、にっこりとした「笑顔」の3種が付属。

また、オプションパーツには、「エゴ・アブソープション」と「ヴァイオリン」が同梱されている。身に纏う衣装は、学生服のような服やオーバーサイズ気味のジャケットが再現されている。

(C)2017-2019 Hypergryph Co., Ltd. All Rights Reserved.