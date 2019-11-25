2020年に結成10周年イヤーを迎えるキュウソネコカミが、1月29日に新作ミニアルバム「ハリネズミズム」をリリース。さらに、アニバーサリーイヤーを記念した対バンツアー「キュウソネコカミ 10th ANNIVERSARY TOUR -アルテマウスの襲来-」を開催することが決定した。

「ハリネズミズム」には、ライブで披露されている「冷めない夢」、バンドの地元西宮への愛を歌った「Welcome to 西宮」、2011年にリリースされ廃盤となっている「キュウソネコカミ」「キュウソネコカミ（青盤）」より「役立たず」「適当には生きて行けない」の再レコーディングバージョンを収録。完全生産限定盤には東京・日比谷野外大音楽堂と大阪大阪城音楽堂で行われた野外ワンマン公演「DMCC REAL ONEMAN TOUR 2019 EXTRA!!～アウトドアマウス～」の模様を収めた2枚組DVDが付属する。

「キュウソネコカミ 10th ANNIVERSARY TOUR -アルテマウスの襲来-」は全国47都道府県を舞台に全62公演が行われる予定。チケットの発売情報は後日アナウンスされる。

キュウソネコカミ「ハリネズミズム」収録内容

CD

・冷めない夢

・Welcome to 西宮

・戯我浪費

・役立たず（2020 ver.）

・適当には生きて行けない（2020 ver.）

ほか全7曲収録

完全生産限定盤DVD

“DMCC REAL ONEMAN TOUR 2019 EXTRA!!～アウトドアマウス～”

DISC 1 : 日比谷野外音楽堂公演

DISC 2 : 大阪城野外音楽堂公演

キュウソネコカミ 10th ANNIVERSARY TOUR -アルテマウスの襲来-

2020年4月7日（火）千葉県 千葉LOOK

2020年4月8日（水）栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2

2020年4月12日（日）鹿児島県 CAPARVO HALL

2020年4月13日（月）宮崎県 SR BOX

2020年4月15日（水）大分県 DRUM Be-0

2020年4月16日（木）福岡県 小倉FUSE

2020年4月21日（火）石川県 金沢EIGHT HALL

2020年4月22日（水）新潟県 EARTH

2020年4月29日（水・祝）静岡県 SOUND SHOWER ark

2020年4月30日（木）愛知県 DIAMOND HALL

2020年5月9日（土）島根県 松江 AZTiC canova

2020年5月10日（日）鳥取県 米子 AZTiC laughs

2020年5月12日（火）岡山県 YEBISU YA PRO

2020年5月13日（水）愛媛県 WStudioRED

2020年5月26日（火）東京都 新木場STUDIO COAST

2020年5月28日（木）神奈川県 KT Zepp Yokohama

2020年5月30日（土）青森県 LIVE HOUSE FOR ME

2020年5月31日（日）岩手県 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO

2020年6月2日（火）宮城県 Rensa

2020年6月3日（水）福島県 clubSONICiwaki

2020年6月19日（金）沖縄県 桜坂セントラル

2020年7月1日（水）山口県 周南RISING HALL

2020年7月2日（木）佐賀県 SAGA GEILS

2020年7月4日（土）熊本県 熊本B.9 V1

2020年7月5日（日）長崎県 DRUM Be-7

2020年7月10日（金）北海道 小樽GOLDSTONE

2020年7月13日（月）北海道 帯広MEGA STONE

2020年7月14日（火）北海道 HYWATT HALL

2020年7月16日（木）北海道 CASINO DRIVE

2020年7月26日（日）東京都 Zepp Haneda

2020年7月28日（火）山梨県 甲府Conviction

2020年7月29日（水）長野県 Sound Hall a.C

2020年7月31日（金）富山県 MAIRO

2020年8月1日（土）福井県 AOSSA 福井県県民ホール

2020年8月5日（水）三重県 M'AXA

2020年8月6日（木）岐阜県 岐阜club-G

2020年8月25日（火）神奈川県 F.A.D YOKOHAMA

2020年8月26日（水）埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2020年9月2日（水）岩手県 KESEN ROCK FREAKS

2020年9月3日（木）岩手県 Club Change WAVE

2020年9月5日（土）秋田県 Club SWINDLE

2020年9月6日（日）山形県 山形ミュージック昭和Session

2020年9月16日（水）高知県 X-pt.

2020年9月17日（木）徳島県 club GRINDHOUSE

2020年9月23日（水）群馬県 高崎clubFLEEZ

2020年9月24日（木）茨城県 mito LIGHT HOUSE

2020年9月30日（水）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2020年10月1日（木）愛知県 Zepp Nagoya

2020年10月11日（日）宮城県 SENDAI GIGS

2020年10月13日（火）北海道 Zepp Sapporo

2020年10月15日（木）青森県 青森Quarter

2020年10月17日（土）新潟県 NIIGATA LOTS

2020年10月22日（木）福岡県 Zepp Fukuoka

2020年10月23日（金）広島県 広島CLUB QUATTRO

2020年10月25日（日）香川県 高松festhalle

2020年10月29日（木）大阪府 Zepp Osaka Bayside

2020年11月5日（木）滋賀県 滋賀U★STONE

2020年11月6日（金）京都府 KYOTO MUSE

2020年11月8日（日）愛媛県 niihama Jeandore

2020年11月10日（火）奈良県 EVANS CASTLE HALL

2020年11月11日（水）和歌山県 和歌山CLUB GATE

2020年11月13日（金）兵庫県 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎