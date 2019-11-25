12月25～27日に大阪・インテックス大阪で行われるFM802主催のライブイベント「FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019」の出演アーティスト第4弾が発表された。
今回の発表で1日目にSurvive Said The ProphetとSHE'S、2日目にASIAN KUNG-FU GENERATION、3日目に雨のパレードと[ALEXANDROS]、indigo la Endがそれぞれラインナップ。また会場内に設置されるライブハウスステージ「LIVE HOUSE Antenna」には、オカモトコウキ（OKAMOTO'S）とthe chef cooks meが追加された。FM802では明日11月26日（火）4:00までの各番組にて、チケット先行予約を受け付けている。
FM802 30PARTY FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2019
2019年12月25日（水）大阪府 インテックス大阪
＜出演者＞
FM802 RADIO CRAZY×ROTTENGRAFFTY 20th ポルノ超特急臨時大増便!! / OKAMOTO'S / Official髭男dism / KANA-BOON / King Gnu / グッドモーニングアメリカ / SHISHAMO / sumika / teto / 10-FEET / Nothing's Carved In Stone / Hump Back / パスピエ / ビッケブランカ / ポルカドットスティングレイ / MY FIRST STORY / LAMP IN TERREN / ROCK KIDS 802 EXTRA CRAZY BAND / Survive Said The Prophet / SHE'S
【Spotify Early Noise LIVE HOUSE Antenna】Karin. / サイダーガール / w.o.d. / Novelbright / YAJICO GIRL / ユアネス
2019年12月26日（木）大阪府 インテックス大阪
＜出演者＞
阿部真央 / 打首獄門同好会 / KEYTALK / 木村カエラ / 9mm Parabellum Bullet / GLIM SPANKY / GLAY / Saucy Dog / THE ORAL CIGARETTES / SCANDAL / ストレイテナー / 東京スカパラダイスオーケストラ / TOTALFAT / BURNOUT SYNDROMES / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / フレンズ / マカロニえんぴつ / milet / ヤバイTシャツ屋さん / ユニコーン / ASIAN KUNG-FU GENERATION
【Spotify Early Noise LIVE HOUSE Antenna】Age Factory / ズーカラデル / DENIMS / ハンブレッダーズ / みゆな / reGretGirl / オカモトコウキ（OKAMOTO'S）
2019年12月27日（金）大阪府 インテックス大阪
＜出演者＞
“I'M FISH”～フィッシュマンズトリビュート / ウルフルズ / ORANGE RANGE / キュウソネコカミ / クリープハイプ / GOING UNDER GROUND / go!go!vanillas / サカナクション / THE BAWDIES / サンボマスター / SUPER BEAVER / TALTOオールスターズ / the telephones / Nulbarich / BIGMAMA / フジファブリック / フラワーカンパニーズ / フレデリック / Yogee New Waves / 緑黄色社会 / 雨のパレード / [ALEXANDROS] / indigo la End
【Spotify Early Noise LIVE HOUSE Antenna】おいしくるメロンパン / カネコアヤノ / kobore / The Songbards / Tempalay / ネクライトーキー / the chef cooks me