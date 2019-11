描き下ろしイラストを忠実に再現！ 『各務原あづみ』フィギュア予約開始！

ブロッコリーは新作フィギュア【1/7スケールフィギュア Z/X -Zillions of enemy X-『各務原あづみ』】の予約を開始した。



『Z/X -Zillions of enemy X-』は2012年7月にブロッコリーがスタートしたトレーディングカードゲーム。『Z/X』を原作とする漫画をアニメ化した『Z/X Code reunion』が2019年10月から放送中、アプリ『Z/X Code OverBoost』も好評配信中だ。



そして今回、 ブロッコリーが送る大人気トレーディンカードゲーム『Z/X -Zillions of enemy X-』から、『各務原あづみ』がオーバーブーストした姿で再び立体化!

藤真拓哉先生の描き下ろしイラストを忠実に再現し、封入特典として描き下ろしイラストを使用した豪華仕様のプロモーションカードが付属する。藤真拓哉先生完全監修のもと細部まで徹底的にこだわった本商品は、完全受注生産となる。



詳細はフィギュア情報サイト、フィギュア取り扱い店、通信販売サイト等でチェック!



(C)BROCCOLI / Nippon Ichi Software, Inc. Illust:藤真拓哉