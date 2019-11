クイーンから私生活まで、フレディ・マーキュリーが「人生」を語った発言集

フレディ・マーキュリー語録をまとめた書籍『A Life, In His Own Words』に、8000語に及ぶ新発言が加えられた増補改訂版が、『フレディ・マーキュリー ⾃らが語るその⼈⽣』として翻訳され12⽉20⽇に発売される。



ロック・シーンの中でも唯一無二のエンターテイナーであり、波乱万丈の人生を送ったフレディ・マーキュリー。没後28年を経た現在もなお、世界中の多くの人々から愛され、音楽的影響を与え続ける彼は、生前、何を語ったのか。



クイーンのメンバー、個人的な人間関係、曲作り、私生活、将来設計など、様々なメディアを通して語られたフレディの発言を1冊にまとめた『フレディ・マーキュリー 自らが語るその人生』が12月20日に発売される。



今回、8000語にも及ぶ発言を新たに加え、10年の歳月をかけて再編集したのは、多くのクイーン資料本を執筆してきたグレッグ・ブルックスとクイーンのオフィシャル・ビデオ作品のプロデューサー、サイモン・ラプトン。前文はフレディの母親である、ジャー・バルサラがしたためている。さらに翻訳版のみ、貴重なカラーグラビアも掲載。表紙には1985年、最後の日本ツアーで来日したフレディの雄姿が使用されている。









『フレディ・マーキュリー ⾃らが語るその⼈⽣』

構成/編集:グレッグ・ブルックス&サイモン・ラプトン

前⽂:ジャー・バルサラ(フレディの⺟)

翻訳:新井崇嗣

シンコーミュージック・エンタテイメント

A5判上製/本体2,500円(+税)/2019年12⽉20⽇発売