「ゴジラ」シリーズより、ゴジラとモスラがかわいらしくデフォルメされ、ティッシュケースとロールペーパーケースになって新登場。「ゴジラ ゴジラティッシュケース/モスラ幼虫ロールペーパーケース(全2種)」(各4,950円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。商品は2020年4月発送予定。

「ゴジラ ティッシュケース」は、ゴジラの背中から飛び出すティッシュを背びれに見立てたデザインで、背びれの間からティッシュを取り出して使用する。ボックスティッシュはお腹側から入れることができ、2本のゴムで固定。本体サイズは約W270×D560×H200mmで、約W245×D115×H65mm以下のボックスティッシュに対応したティッシュケースとなっている。

「モスラ幼虫 ロールペーパーケース」は、モスラが糸を吐いているように、ロールペーパーを口から引き出して使える機能的かつインパクトのある仕様に。本体サイズは約W190×D300×H250mmで、直径120mm以下、紙幅114mm以下のロールペーパーに対応。本体に入れる前にロールペーパー全体を揉みほぐして芯を抜き、中心部からペーパーを引き出してから使用できる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.