メリー・ガラが失敗談告白！ 厄除けでの“場違いコーデ”とは!?

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。11月18日(月)の放送では、5人組バンド・メリーからガラさん(Vo)が登場。厄除けで後悔したエピソードについてお聞きしました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年11月18日(月)放送より)

(左から)逹瑯、ガラさん

ガラさんは今年が厄年とのことで、来年、厄年を迎える逹瑯にも厄除けに行くことをすすめていました。ガラ:ちゃんとね、みんなで行っといたほうがいい。厄除け。今年さぁ、厄年で2回行ったのかな? 家の近所のとこと、あと神田明神でやってもらって。逹瑯:何回行ってもいいの? 何回か行ったらさぁ、最初に行った神様がさ、「俺んとこの厄除け、信じなかったんだ」みたいな感じで、仕返しされそうじゃん。ガラ:それもあんのかなぁ? それだったのかなぁ? 俺最初に家の近所のとこ行って、ちょっと寝坊しちゃったのよ。逹瑯:うん。ガラ:で、そのときってちゃんとやっぱりスーツとか着て行ったほうがいいんだけども、遅刻しちゃったから、ババッとその辺にあるTシャツ着て行ったんだけど。で帰ってきて、ハッって見たら俺マンソン(マリリン・マンソン)のTシャツ着てて。逹瑯:ははははは(爆笑)。ガラ:あのほら、マンソンのさ、"俺は神よりも偉い"っていうさ、言葉が英語で入ってるやつ着て行っちゃって。「俺これ大丈夫だったかなぁ?」と思って。逹瑯:(笑)ガラ:でまぁ、そっからまた7月に神田明神でやって。本当にね、プライベートでもそうだし、もう本当いろんなことあるから。やっといたほうがいいね。厄除け行けたから、まだこれぐらいで収まっているのかもしんないし。逹瑯:でもさぁ、"厄年だからな"って全部紐付けするけどさ、何もなくすごくスムーズにいく年のほうが少なくない?ガラ:確かにね。本当に、全部結びつけちゃう。「あ、これも厄年なのかな~」とか。逹瑯:だから、一生のうちの何回か、いやなことがあったときに「全部厄年だからな」っていう"厄年のせい"にできる制度をつくってくれたんじゃないの。ガラ:そうなんかなぁ。逹瑯:まぁ、「俺が悪くない、厄年だからな」っていう。ガラ:そういうちょっと逃げというかね。