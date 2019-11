「KNOTFEST 2020」第4弾でサバプロ、トリヴィアム、ベガスら追加

2020年3月20、21日に千葉・幕張メッセ国際展示場1~3ホールで行われるスリップノット主催の大規模音楽フェス「KNOTFEST JAPAN 2020」の出演アーティスト第4弾が発表された。



過去2回の開催で、のべ10万人以上が絶叫したスリップノット主催のダークカーニバル「KNOTFEST JAPAN」。今回追加となったアーティストは、20日にSurvive Said The Prophet、21日にトリヴィアム、Crossfaith、Fear, and Loathing in Las Vegasの全4組。イープラスおよびローソンチケットでは、現在チケットの最終先着先行予約を受付中だ。









<イベント情報>







KNOTFEST JAPAN 2020



DAY1「ROADSHOW」

2020年3月20日(金・祝) 幕張メッセ国際展示場 1-3 ホール

時間:open 13:00 / start 15:00

出演:SLIPKNOT (HEADLINER)、MAN WITH A MISSION【NEW】、ANTHRAX and more

チケット料金:

スタンディング:9800円(税込・入場時別途ドリンク代)

スタンディング(Tシャツ付き):12800円(税込・入場時別途ドリンク代)



DAY2「FESTIVAL」

2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場 1-3 ホール

時間:open 9:00 / start 11:00

【出演者】 SLIPKNOT (HEADLINER)、KOЯN、マキシマム ザ ホルモン、MARILYN MANSON and more

チケット料金スタンディング:15800円(税込・入場時別途ドリンク代)

スタンディング(T シャツ付き):18800円(税込・入場時別途ドリンク代)



2日通し券:チケット料金

DAY1 ROADSHOW + DAY2 FESTIVAL 2日通し券:24600円(税込・入場時別途ドリンク代)

DAY1 ROADSHOW + DAY2 FESTIVAL 2日通し券(Tシャツ付き):27600円(税込・入場時別途ドリンク代)