「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”のデビューCD「Bad Ass Temple Funky Sounds」に収録されるソロ楽曲を使用したトレーラー映像が解禁された。

葉山翔太演じる波羅夷空却(はらいくうこう)の「そうぎゃらんBAM」はDiggy-MO’、榊原優希演じる四十物十四(あいものじゅうし)の「月光陰-Moonlight Shadow-」はLeetspeak monsters、竹内栄治演じる天国獄(あまぐにひとや)の「One and Two, and Law」は、BUZZER BEATSのCHIVAとHOME MADE 家族のKUROが、それぞれ楽曲制作を担当。トレーラー映像では、3人のソロ楽曲をダイジェストで楽しめる。

「Bad Ass Temple Funky Sounds」は11月27日にリリース。CDには2020年3月28日・29日に埼玉・メットライフドームで開催される、「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-5th LIVE(仮)」の「最速先行申込シリアルナンバーB」が封入される。

Bad Ass Temple「Bad Ass Temple Funky Sounds」

収録内容

M1.「Bad Ass Temple Funky Sounds」/Bad Ass Temple(CV:葉山翔太・榊原優希・竹内栄治)

M2.「そうぎゃらんBAM」/波羅夷空却(CV:葉山翔太)

M3.「月光陰-Moonlight Shadow-」/四十物十四(CV:榊原優希)

M4.「One and Two, and Law」/天国獄(CV:竹内栄治)

M5. Drama Track「不退転の心は撃ち砕けない」