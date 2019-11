UKの才媛シャウラ、2020年に初の来日公演が決定

UKマンチェスター出身のシンガーソングライター/プロデューサーであるアレクサンドラ・デントンのソロ・プロジェクト、シャウラの初来日公演が決定。2020年2月、東京・代官山 SPACE ODDにて一夜限りのパフォーマンスとなる。



ロシア人の女優の母と英国人のドキュメンタリー映像監督の父を持つシャウラことアレクサンドラ・デントンは、13歳でギターを、16歳の時にレコーディングを始め、2011年にはデビュー作を自主リリースしそのキャリアをスタート。2014年に現在Youtubeで3000万回以上再生されている「Touch」を自主リリース(その後2016年に契約したポリドールから再発売)、2015年にはBBC Music Sound of 2015に選出され、翌2016年にポリドールよりデビュー・アルバム『Nothings Real』をリリースしている。



今回の来日公演は、8月にシークレットリー・カナディアンから発表した2ndアルバム『Forevher』を引っさげて行われるもの。収録曲「religion (u can lay your hands on me」は、J-WAVE TOKIO HOT100で第3位にランクインするなど話題となった。







来日公演の詳細は以下の通り。チケットは12月7日の一般発売に先駆け、クリエイティブマン会員先行が11月26日18:00からスタートする。





<来日公演情報>







Shura



日程:2020年2月3日(月)

会場:代官山 SPACE ODD

時間:OPEN 18:00/ START 19:00

料金:オールスタンディング¥6,000(税込)

チケット発売日:12/7(土)

制作・招聘:クリエイティブマン 協力:BIG NOTHING