chay「路上ライブもワンピースにヒールで…」影響を受けたアーティストとは…？

(左から)ももいろクローバーZの“かなこ”こと、百田夏菜子、シンガーソングライターのchayさん、“れに”こと、高城れに、番組ナビゲーターの清野茂樹

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!」は好奇心を刺激する“知識”と、日曜夕方を彩る“音楽”をあわせ持った家族で楽しめる『知識+音楽のハイブリッドプログラム』。毎週ゲストをお迎えして、より音楽が色濃くなって、家族でドライブに行きたくなるような1時間をお届けいたします。11月24日(日)の放送では、シンガーソングライターのchayさんに、「音楽」と「ファッション」について伺いました。(ももいろクローバーZがパーソナリティをつとめるTOKYO FM「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!」2019年11月24日(日)放送より)かなこ:音楽はいつから始められたんですか?chay:歌手になりたいと思っていたのは幼稚園の頃からで、両親が音楽好きで、特にエイティーズのミュージックビデオ集をよく見せてくれていました。それを見て衝撃を受けました。エイティーズのミュージックビデオって、めっちゃ自由で、ポップでカラフルでとにかく楽しいんですよ。当時は英語の歌詞の意味も分からなかったけど、特にシンディ・ローパーの「Girls Just Want To Have Fun」という曲があるんですけど、そのミュージックビデオを見て、“私もこんな風に楽しく歌いたい”と思って歌手になりたいと思ったんですよ。かなこ:入り口は洋楽だったんですね。シンガーソングライターの方の入り口が洋楽なことって多くないですか?れに:うんうん、多いよね。かなこ:私たちはそういう道を通ってこなかったので不思議ですね。chayさんと言えば、お洒落で可愛くて“女子の憧れ”というイメージがあるんですけど、ファッションはどれくらいのときから興味があったんですか?chay:私は3姉妹の末っ子で、祖母も母もファッションが好きなので、物心がついた頃からおしゃれに興味がありました。小学校の頃とかは、わりとおませな感じでしたね(笑)。清野:シンディー・ローパーと重なりますね、“音楽+ファッション”みたいなところがあるじゃないですか。chay:そういうアーティストが小さい頃から好きです。目でも楽しませてくれるようなエンターテイナーなアーティストが好きですね。れに:ライブとか、CDジャケットとかいつも可愛いじゃないですか? こういうのは自分の意見も入っているんですか?chay:私服のことも多いですし、自分でレンタルショップへ行って借りたり、衣装とかも自分でやらせてもらったりしていますね。スタイリストさんと話しながら、というのもありますけど、基本的には意見は言わせてもらっていますね。かなこ:この冬に流行りそうなトレンドってあるんですか?chay:ロングブーツ、ニーハイブーツが流行っている気がします。「CanCam」でもけっこう履いていますね。かなこ:そうなんですね~、ニーハイだって、れにちゃん! れにちゃん、めっちゃ足出すから(笑)れに:出したがりなんですよ~(笑)。今年の冬、ニーハイブーツ挑戦してみようかしら(笑)。かなこ:冬は女の子の可愛いところをいっぱいアピールできますよね(笑)。chay:デビューした当時、本当に衝撃的だったんですけど。ギターを持って歌う女の子が多いなかでも、ワンピースにヒール履いて、キラキラのギター持って歌ってるというのが斬新すぎて、新しいなと思って憧れました。清野:確かに、あまりこういう人はいないですよね。chay:ギターを持って歌う、というとカジュアルなイメージがありますけど。テイラーは、キラキラのドレスで歌っていましたから、そこから好きですね。清野:東京ドームをいっぱいにしちゃうわけですからね。かなこ:chayさんも影響を受けていて、普段の衣装も近くないですか? このキラキラ感が。chay:私もキラキラしたファッションが好きだったので。オーディションを受けに行っても、「やりたい音楽とファッションが合ってない」とか、「思っていた声と違う」とか、いろいろ言われていたんですけど。“好きなファッションで好きな曲を歌うのは悪いことじゃない”と思って、ずっと続けていました。だから、路上ライブもワンピースにヒールで出ていました(笑)。〈番組概要〉番組名:ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 16:00~16:55パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/clover/