椎名林檎が12月11日にミュージックビデオ集「性的ヒーリング ~其ノ伍~七~」「The Sexual Healing Total Orgasm Experience」をリリース。これを記念して、椎名本人が登壇するイベント「轟音上映会 And The Beat GOes ON ~The Sexual Healing~」が12月7日に東京・ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で開催されることが決定した。

「轟音上映会 And The Beat GOes ON ~The Sexual Healing~」では、椎名の作品を数多く手がける映像ディレクター・児玉裕一監督が今回のために編集した約70分間の映像を上映予定。上映後には椎名と児玉監督によるトークライブが行われ、これまであまり語られることのなかった映像制作にまつわる秘話などが明かされる予定となっている。本日11月25日18:00より、椎名のオフィシャルファンクラブ「林檎班」と「SR猫柳本線ポケット」では会員を対象にチケットの抽選予約を受け付ける。詳細は各サイトで確認を。

また椎名と宇多田ヒカルのコラボ曲「浪漫と算盤」のアザーバージョン「浪漫と算盤 TYO ver.」(洋題:The sun&moon in tokyo)の配信も本日スタート。“TYO ver.”は椎名のツアーメンバーとしておなじみのみどりん(Dr)、鳥越啓介(B)、名越由貴夫(G)、ヒイズミマサユ機(Key)が演奏を手がけており、先日発売されたベストアルバム「ニュートンの林檎」収録のロンドン・フィルハーモニー管弦楽団と共にアビイロードスタジオで録音した“LDN ver.”とは異なる趣となっている。

椎名林檎「轟音上映会 And The Beat GOes ON ~The Sexual Healing~」

2019年12月7日(土)東京都 ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

OPEN 13:00 / START 13:30

<出演者>

椎名林檎 / 児玉裕一