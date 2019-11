沼倉愛美が2020年2月をもってアーティストとしての活動を終了することを発表した。

沼倉は2016年11月にシングル「叫べ」でアーティストデビュー。これまでにシングル4枚とアルバム2枚をリリースしてきた。彼女のアーティストとしてのキャリアの最後を飾るのは、2月12日リリースのコンプリートベストアルバム「みんなで!」と、2月16日に東京・チームスマイル・豊洲PITで行われるラストライブ。ベストアルバム「みんなで!」には過去に発表した全楽曲33曲と新曲「みんなで!」が収録されるほか、ミュージックビデオ7曲を収めたBlu-rayも付属する。

ラストライブに向け、沼倉に歌ってほしい楽曲のリクエストを募る企画「FINAL LIVE『みんなで!『作ろう!プロジェクト」もスタートした。この企画では沼倉の楽曲だけでなく、キャラクターソングやほかのアーティストの楽曲もリクエストできる。公式ファンクラブでは12月8日23:00まで、チケットの先行抽選予約を受付中。なお沼倉はアーティスト活動終了後も、引き続き声優としての活動を続けていく。

沼倉愛美「みんなで!」収録曲

CD

DISC 1

01. 叫べ

02. 言の葉

03. HEY!

04. Climber's High!

05. 星の降る町

06. もっと一緒

07. Good Day

08. Smiling & Smiling

09. Spiral Flow

10. Anti-Gravity

11. Shining Days

12. ハレルヤDrive!

13. Hello,Ms.myself

14. 屋根上の朱い花

15. 暁

16. My LIVE



DISC 2

01 彩 -color-

02. RELOAD

03. Checkmate

04. Desires

05. I Love You

06. What You Want

07. Benvenuti

08. This Kiss

09. 魔法

10. グッバイ

11. Don't back

12. 夜と遠心力

13. まどろみ

14. SWAY

15. アイ

16. Come on New World!!

17. わたしたち

18. みんなで!

Blu-ray

01. 叫べ

02. Climber's High!

03. My LIVE

04. 彩 -color-

05. Desires

06. アイ

07. みんなで!

沼倉愛美FINAL LIVE「みんなで!」

2020年2月16日(日)東京都 チームスマイル・豊洲PIT