ONE OK ROCKが現在開催中の全国ツアー「ONE OK ROCK 2019-2020 "Eye of the Storm" JAPAN TOUR」のうち、11月13日に開催予定だった愛知・ポートメッセなごや公演の振替日程が決定した。

11月13日の名古屋公演はTaka(Vo)の喉の炎症のため中止に。これを受け、振替公演が2020年4月1日に同会場で行われることとなった。また振替公演の前日、3月31日には同会場でツアー追加公演の開催も決定。チケットの振替方法など、詳細は後日オフィシャルサイトにてアナウンスされる。

ONE OK ROCK 2019-2020 "Eye of the Storm" JAPAN TOUR(※終了分は割愛)

2019年11月27日(水)福岡県 マリンメッセ福岡

2019年11月28日(木)福岡県 マリンメッセ福岡

2019年12月4日(水)静岡県 エコパアリーナ

2019年12月5日(木)静岡県 エコパアリーナ

2019年12月10日(火)大阪府 大阪城ホール

2019年12月11日(水)大阪府 大阪城ホール

2019年12月19日(木)三重県 三重県営サンアリーナ

2019年12月20日(金)三重県 三重県営サンアリーナ

2019年12月28日(土)沖縄県 沖縄コンベンションセンター展示棟

2019年12月29日(日)沖縄県 沖縄コンベンションセンター展示棟

2020年1月9日(木)神奈川県 横浜アリーナ

2020年1月10日(金)神奈川県 横浜アリーナ

2020年1月15日(水)福岡県 マリンメッセ福岡

2020年1月16日(木)福岡県 マリンメッセ福岡

2020年1月29日(水)東京都 国立代々木競技場第一体育館

2020年1月30日(木)東京都 国立代々木競技場第一体育館

2020年3月31日(火)愛知県 ポートメッセなごや3号館(追加公演)

2020年4月1日(水)愛知県 ポートメッセなごや3号館(11月13日分振替公演)