CARRY LOOSEとBiS、熱狂のツーマンライブ「死ぬ気でぶつかれた、これからも切磋琢磨を」

BiSH、GANG PARADEらを擁するプロダクション・WACKに所属するCARRY LOOSEとBiSが11月24日(日)に東京・渋谷WOMBにてツーマンライブ『CARRY BiS』を行なった。



11月2日(土)、3日(日)の2日間にわたりグループ対抗駅伝『BiS vs CARRY LOOSE対抗駅伝』を実施し、2組とも渋谷~熱海間往復200kmを走破。この対決でCARRY LOOSEが勝利したことで、ツーマンライブのタイトルは『CARRY BiS』となり、メインアクトをCARRY LOOSE、オープニングアクトをBiSが務めた。



オープニングアクトとなったBiSは1曲目から『STUPiD』を披露。ライブの幕開けにふさわしい圧倒的な熱量で早くもオーディエンスを熱狂の渦に巻き込んだ。続く『this is not a love song』や、発売したばかりの新曲『DEAD or A LiME』などでさらに沸かせ、ラストとなる『BiS-どうやらゾンビのおでまし-』でフロアは最高潮に。



最後にイトー・ムセンシティ部が「来年2月5日、セカンドアルバム発売決定しました! よろしくお願いします!」とファンに報告すると、メンバー4人はフロアからの大歓声に見送られる形でステージを後にした。



続いてメインアクトのCARRY LOOSEも大歓声に迎えられて登場。ミディアムバラードナンバー『やさしい世界』『戻らないように』で、BiSの熱狂のライブからガラッと空気を変え、自分たちのステージにオーディエンスを引き寄せる。



中盤のMCでは駅伝で足を痛めつつも見事な激走を見せたパン・ルナリーフィが「駅伝では、BiSと死ぬ気でぶつかりあうことができました。これからも切磋琢磨しあっていきたいと思います」と駅伝の激闘を振り返り、「引き続き応援をよろしくお願いします」という呼びかけを合図に、ライブは中盤へ。7曲ノンストップでパフォーマンスを展開し、フロアもそれに応えるように熱を増していく。



そして、YUiNA EMPiREは12月から始まるツアー、そして2020年2月に発売となるシングルへの意気込みを「ひとつひとつのライブでCARRY LOOSEの輪を広げて2倍も3倍も期待してもらえるようなグループになります」と語り、「今日は本当にありがとうございました!」と感謝を伝えると、セルフタイトルで代表曲となる『CARRY LOOSE』でツーマンライブを締めくくった。



▽CARRY BiS セットリスト



BiS

01.STUPiD

02.this is not a love song

03.テレフォン

04.teacher teacher teacher

05.SURRENDER

06.DEAD or A LiME

07.BiS-どうやらゾンビのおでまし-



CARRY LOOSE

01.やさしい世界

02.戻らないように

03.ANYBODY

04.CHEER SONG

05.RAKUEN

06.WHEATHERCOCK

07.ツメも君も

08.ERASE and REWRITE

09.When we wish upon a star

10.たんたかたんたんたん

11.pretender

12.Deep thorns

13.CARRY LOOSE