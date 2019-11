明治安田生命J3リーグ第31節が24日に各地で行われた。

首位のギラヴァンツ北九州は本拠地でカマタマーレ讃岐に4-0の勝利。大勝で勝ち点「65」に伸ばし、2016年以来となる4年ぶりのJ2復帰を決めた。次節勝利を収めた場合、初のJ3優勝も確定する。

2位の藤枝MYFCはブラウブリッツ秋田に、ザスパクサツ群馬はガンバ大阪Uー23にそれぞれ勝利し、ともに勝ち点「3」を積み重ねている。なお藤枝はJ2ライセンスが交付されていないため、自動昇格圏の2位以内となった場合にはJ2へ昇格するチームは北九州のみとなる。なお、4位ロアッソ熊本はSC相模原に敗れたため、昇格に向けて厳しい立場となってしまった。

Y.S.C.C.横浜 0-2 カターレ富山

藤枝MYFC 1-0 ブラウブリッツ秋田

福島ユナイテッドFC 1-2 ヴァンラーレ八戸

SC相模原 1-0 ロアッソ熊本

アスルクラロ沼津 3-1 ガイナーレ鳥取

いわてグルージャ盛岡 1-2 AC長野パルセイロ

ギラヴァンツ北九州 4-0 カマタマーレ讃岐

ガンバ大阪Uー23 0-1 ザスパクサツ群馬

セレッソ大阪Uー23 2-0 FC東京Uー23

■J3順位表

1位 北九州(勝点65/得失点差+25)

2位 藤枝(勝点60/得失点差+13)

3位 群馬(勝点57/得失点差+23)

4位 熊本(勝点54/得失点差+6)

5位 富山(勝点52/得失点差+18)

6位 C大23(勝点49/得失点差-6)

7位 鳥取(勝点49/得失点差-5)

8位 八戸(勝点48/得失点差+9)

9位 秋田(勝点45/得失点差+8)

10位 長野(勝点43/得失点差-1)

11位 福島(勝点43/得失点差-6)

12位 相模原(勝点37/得失点差-8)

13位 沼津(勝点36/得失点差-7)

14位 G大23(勝点35/得失点+5)

15位 讃岐(勝点35/得失点差-17)

16位 F東23(勝点33/得失点差-9)

17位 YS横浜(勝点33/得失点差-18)

18位 岩手(勝点25/得失点差-26)

■J3第32節(11月30日、12月1日)

▼30日

14:00 富山 vs F東23

▼1日

13:00 相模原 vs 長野

13:00 讃岐 vs 八戸

14:00 C大23 vs 秋田

14:00 G大23 vs 沼津

14:00 YS横浜 vs 藤枝

14:00 群馬 vs いわて

14:00 熊本 vs 福島

14:00 北九州 vs 鳥取