アニメ『SHOW BY ROCK!!』が帰ってくる！　第3期の制作が決定、キービジュアル・キャラクター・キャストなど一挙公開！

サンリオ初のゲーム・アニメファン向けキャラクタープロジェクトとしてTVアニメ第1期が2015年に、第2期が2016年に放送され人気を博した『SHOW BY ROCK!!』。それに続く第3期TVアニメ『SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!』が2020年1月9日(木)よりTOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほかにて放送スタートすることが決定した。また、第1弾キービジュアル、メインキャラクター設定、キャストも公開された。



第3期『SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!』では、魅力的な新キャラクターを軸に新たな青春バンドストーリーが展開する。1期からのファンが楽しめるようなサプライズも用意されているとのことだ。さらに第4期も制作決定しているとのことで、こちらには既存のキャラクターも出演予定だ。



また、大晦日の2019年12月31日(火)20時より、TOKYO MXにて放送直前年末特番が放送されることも決定したほか、新シリーズ放送を記念して、YouTubeにてTVアニメ『SHOW BY ROCK!!』シリーズ全36話が無料公開される。11月24日(日)より毎日2話ずつの期間限定公開だ。





●キャラクター/キャスト



Mashumairesh!!(読み:ましゅまいれっしゅ)



本作の主人公バンド♪ 奇跡が繋ぐ友情と音楽!

実は「Mashumairesh!!」のメンバーは、『SHOW BY ROCK!!』のキャラクターであることを伏せて、すでにそれぞれ事前PR活動を行っていたので、見たことがあるという人も多いのでは!? 11月24日(日)に行われたイベント「『SHOW BY ROCK!!』3969 GRATEFUL ROCK FESTIVAL」では、キャストによる演奏も初披露され、アニメのみならず「Mashumairesh!!」としての今後の活躍に期待が高まる!



▼ほわん(cv.遠野ひかる)/Gt&Vo

北国の小さな村で生まれ育った、白っぽいきつねの女の子。いつか都会に行って、ステキな事があったらいいなと夢見ている。



※サンリオアニメストアの看板娘として様々な企業とタイアップ中!



遠野ひかる

生年月日:1996年3月5日

出身地:東京都

事務所:響

代表作:『バミューダトライアングル~カラフル・パストーレ~』(セレナ)、『少女☆歌劇レヴュースタァライト-Re LIVE-』(夢大路栞)、『けものフレンズ2』(レッサーパンダ)ほか





▼マシマヒメコ(cv.夏吉ゆうこ)/Gt&Vo

縞々猫族の女の子。しましまのツインテールがチャームポイント。音楽が大好きで、人一倍楽器の練習をしてきた。他人との関わりを避けたがる。



※バーチャルタレント、サンリオの研究生『となりの研究生マシマヒメコ』として活動中!



夏吉ゆうこ

生年月日:5月1日

出身地:大阪府

事務所:賢プロダクション

代表作:『異常生物見聞録』(ヴィヴィアン)、『エンゲージプリンセス〜眠れる姫君と夢の魔法使い〜』(イザベル)ほか





▼デルミン(cv.和多田美咲)/Ba&Vo

デビルミント鬼龍族の小柄な女の子。訳あって古いアパートで一人暮らしをしている。オニギリクママンのぬいぐるみを手放さない。



※人気アプリ『コンパス』に参戦! DJDEVILMINTKIRYUとしても活躍、すでに1万5000フォロワー!!



和多田美咲

生年月日:3月16日

出身地:静岡県

事務所:青二プロダクション

代表作:『ウマ娘 プリティーダービー』(メイショウドトウ)、『Just Because!』(森川睦月)ほか





▼ルフユ(cv.山根 綺)/Dr&Vo

狼娘の女の子。明るく元気、すこぶる健康、優等生。けれど、親に敷かれたレールを走り続ける事に、疑問を抱き始めている。



※11/24以降活動予定!(キャスト本人出演の動画投稿企画を実施)



山根 綺

生年月日:2月4日

出身地:神奈川県

事務所:青二プロダクション

代表作:『ゲゲゲの鬼太郎 第6期』(山根香凛)、『Kleissis』(志水ヒロナ)ほか



◆TVアニメ 『SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!』

<放送情報>

TOKYO MX 1月9日スタート 毎週木曜22:30~

BSフジ 1月9日スタート 毎週木曜24:00~

ほか北海道文化放送、サンテレビにて放送予定

<Web最速配信サイト>

FOD 1月9日スタート 毎週木曜22:30~配信(地上波同時)

その他配信サイトでも順次配信予定

<イントロダクション>

奇跡、出会えたかも!?



北国の小さな村で生まれ育った、白っぽいきつね族の女の子『ほわん』。

オーディションをきっかけに憧れの都会、Under North Zawa(アンダーノースザワ)へ旅立つ事に。

縞々猫族のマシマヒメコ、デビルミント鬼龍族のデルミン、狼族のルフユ達と出会い、バンドを組む事になる。のか?

きらきらがいっぱいのRockな音楽物語が、いま始まろうとしている。

よーし、やるぞ♪

<スタッフ>

原作:サンリオ

監督:孫 承希

シリーズ構成・脚本:田沢大典

キャラクターデザイン・総作画監督:伊藤晋之

アドバイザー:小島正幸

美術設定:菱沼由典

色彩設計:宮脇裕美

撮影監督:岩崎 敦

CG Director:上本雅之

CG Producer:細江 加奈子

CG Production:ポリゴン・ピクチュアズ

編集:髙橋 歩

音響監督:郷 文裕貴

音楽:高梨康治/Funta7

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:キネマシトラス