アニメ『SHOW BY ROCK!!』シリーズの3年ぶりの新作となる『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』が、2020年1月9日(木)よりFODで先行独占配信されることがわかった。また、これに先駆け、2019年12月31日(火)20時からは、2時間限定で『SHOW BY ROCK!!放送直前年末特番』が配信される。



『SHOW BY ROCK!!』シリーズは、音楽やバンドをモチーフとしたサンリオのキャラクター及びゲームを原作としたアニメで、2015年4月に第1期『SHOW BY ROCK!!』が放送。2016年7月にはショートアニメ『SHOW BY ROCK!! しょ~と!!』、同年10月からは第2期となる『SHOW BY ROCK!!#』が放送された。



そしてこの度、3年ぶりの最新作『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』の制作が決定。1月9日より配信がスタートし、以降、毎週木曜日の22時30分に最新話が配信される。



さらに、本作の主人公バンドとなる「Mashumairesh!!(ましゅまいれっしゅ)」のメンバーと声の出演も解禁。白っぽいきつね族のほわん役を遠野ひかる、縞々猫族のマシマヒメコ役を夏吉ゆうこ、デビルミント鬼龍族のデルミン役を和多田美咲、狼娘族のルフユ役を山根綺が務める。



北国の小さな村で生まれ育ったほわんは、オーディションをきっかけに憧れの都会 「Under North Zawa(アンダーノースザワ)」へ旅立つ事になる。旅の途中、ほわんは、マシマヒメコ、デルミン、ルフユらと出会い、バンドを組む事に……。きらきらがいっぱいのRockな音楽物語が幕を開ける。



本作のアニメーション制作は、繊細かつ大胆な映像で人気を博すキネマシトラスが手掛け、3D制作は、日本で最も歴史のあるスタジオながら革新的な映像に挑戦を続けるポリゴン・ピクチュアズが担当。監督は孫承希、アドバイザーとしてアニメ『メイドインアビス』で監督を努めた小島正幸が参加する。



また、大晦日の20時からの特番では、アニメの内容紹介はもちろん、新アプリゲーム「SHOW BY ROCK!! Fes A Live」の最新情報や、アニメの第1話も配信に先駆けて公開。番組配信ページへアクセスし、当日の20時~21時59分までに再生すれば番組を最後まで楽しむことができる。