サンリオのキャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」の新作TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」が、2020年1月9日よりTOKYO MXほかで放送されることが明らかに。キービジュアル、PV、メインキャスト、メインスタッフが公開された。

スマートフォン向けゲームアプリ、コミカライズ、舞台など各メディアで展開され、2015年にTVアニメの第1期、2016年に第2期が放送された「SHOW BY ROCK!!」。「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」では、遠野ひかる演じるきつね族のほわん、夏吉ゆうこ演じる縞々猫族のマシマヒメコ、和多田美咲演じるデビルミント鬼龍族のデルミン、山根綺演じる狼娘族のルフユによるバンド・Mashumairesh!!!!を中心にした新たな物語が描かれる。アニメーション制作はキネマシトラスが担当。監督は孫承希、シリーズ構成は田沢大典、キャラクターデザイン・総作画監督は伊藤晋之が務め、アドバイザーとして「メイドインアビス」などで監督を務める小島正幸が参加する。またCGパートはポリゴン・ピクチュアズが手がける。

サンリオアニメストアの看板娘を務めるほわん、サンリオ初のバーチャルタレントとして知られるマシマヒメコ、DJ DEVILMINTKIRYUとしてDJイベントにも参加するデルミンと、3人は既に活動中のキャラクター。ルフユは11月25日に「ルフユの神ドラムへの道!」と称した動画投稿企画を開始する。キービジュアルには本作の舞台・アンダーノースザワで路上ライブをした4人が自撮りをしている様子が描かれ、PVでは挿入歌「エールアンドレスポンス」も聴くことができる。またPVの最後にはTVアニメ「SHOW BY ROCK!!」の主人公・シアンの姿も収められた。

新作アニメの放送を記念して、TVアニメ「SHOW BY ROCK!!」「SHOW BY ROCK!!しょ~と」「SHOW BY ROCK!!#」の3作品、全36話の無料公開も決定。本日11月24日より「SHOW BY ROCK!!」YouTube 公式チャンネルにて、毎日2話ずつ期間限定で公開される。さらに新作スマートフォン向けリズムゲーム「SHOW BY ROCK!! Fes A Live」が、スクウェア・エニックスからリリースされることも決定。「SHOW BY ROCK!!」シリーズおなじみのキャラクターや「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」のキャラクターが2Dアニメーションで登場するリズムゲームで、公式サイトでは豪事前登録も開始された。

なお12月31日の20時よりTOKYO MX、FODにて特番を放送・配信。アニメやゲームの最新情報が公開されるほか、放送開始に先がけてアニメの第1話もオンエアされる。

TVアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」

放送情報

TOKYO MX:2020年1月9日(木)より毎週木曜日22:30~

BSフジ:2020年1月9日(木)より毎週木曜日24:00~

ほか北海道文化放送、サンテレビにて放送予定

配信情報

FOD:2020年1月9日(木)より毎週木曜日22:30配信

ほか配信サイトでも順次配信予定

スタッフ

原作:サンリオ

監督:孫承希

シリーズ構成:田沢大典

キャラクターデザイン・総作画監督:伊藤晋之

アドバイザー:小島正幸

CGプロダクション:ポリゴン・ピクチュアズ

音楽:高梨康治、Funta7

アニメーション制作:キネマシトラス

キャスト

ほわん:遠野ひかる

マシマヒメコ:夏吉ゆうこ

デルミン:和多田美咲

ルフユ:山根綺

(c)2012, 2019 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M