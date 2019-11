木村拓哉 まさかのクレーム返し!? “尾花夏樹のマネする彼氏”に悩むリスナーへの回答は…？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。11月24日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージに木村が答えました。<リスナーからのメッセージ>「キャプテン(※本番組での木村の呼称)が『グランメゾン東京』(TBS系)で演じている尾花夏樹にプチ・クレームです。私の彼が『グランメゾン東京』にどハマりしていて、最近ご飯を食べに行っても、尾花になりきって目を閉じて上ばっかり向いています。『これ美味しいね!』と話しかけても黙って上を向くだけです。この前は、隣のテーブルの人に『キムタクのドラマの真似してる』ってひそひそ声が聞こえて恥ずかしかったです。どうか彼に注意してください! とにかく彼は『尾花がくそカッケー!』と言っています」(26歳 女性)このメッセージに、「個人的には非常にうれしいですけど。引き続きよろしくお願いします」とまさかの彼氏側につく木村。そして、「尾花は『美味しい』って言わないですから。“美味しい”と思ったらとにかく上を見上げるっていう……『グランメゾン東京』が続いている以上、彼氏は継続していただけたらうれしいかなと(笑)。クレームに対して、そのままお返しするというね、こういうラジオはあまりないと思いますけど……すみませんね(苦笑)。引き続き彼氏、よろしくお願いします!」と“尾花なりきり彼氏”にエールを送りました。<リスナーからのメッセージ>「『グランメゾン東京』最高です! キャプテンやミッチーさん(及川光博さん)の料理シーンがとても好きです。男が料理できるってカッコイイですね。特に 趣味のない自分ですが、料理教室に通おうか迷っています。これからも撮影がんばってください!」(29歳 男性)このメッセージに、「ドラマを観て、“料理できる男ってカッコイイな”と思ってくれたのであれば、ぜひ経験してみてはどうだろうか。自分が食べたいものを作るところが入口になると思うけど、もし継続できたら、食べてもらいたい人に食べてもらいたいものを作る。最高のコミュニケーションになると思うので、ぜひ」と勧めます。さらに、「あまり固く考えず、カジュアルに。『グランメゾン東京』はフレンチの設定だけど、賄い料理や“あるもの”でササっと作ってしまうものもある。材料を揃えるところから始めて作るというのも料理なんだけど、“あるもの”で組み合わせて1つの品を作るという創造力の部分も、料理ができる、できないのジャッジが決まってきそうなもの。料理教室に通ったら、創造力の回路が開けてくると思うので、ぜひ経験してほしいな。それで、また『こんな料理、できちゃいました!』とかメッセージを送ってください」と話していました。次回12月1日(日)の放送は、2020年1月8日(水)リリースの木村のアルバム『Go with the Flow』から楽曲をオンエアしながら、レコーディングの裏話などをお届けします。お楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/