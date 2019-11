第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が24日に行われた。

前回女王の星槎国際湘南(神奈川)は香川西(香川)と、前回準優勝の常盤木学園(宮城)は大阪学芸(大阪)との対戦に決定。また、今年度のインターハイ女王・十文字(東京)は作陽(岡山)との対戦に決まった。

大会は2020年1月3日から1月12日にかけて兵庫県で開催される。

■第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会組み合わせ

【群馬】前橋育英 vs 【兵庫】日ノ本学園

【東京】十文字 vs 【岡山】岡山作陽

【栃木】宇都宮文星 vs 【静岡】藤枝順心

【神奈川】星槎国際湘南 vs 【香川】香川西

【山梨】日本航空 vs 【福岡】東海大福岡

【新潟】開志JSC vs 【熊本】秀岳館

【宮城】聖和学園 vs 【兵庫】神戸弘陵

【広島】AICJ vs 【東京】修徳

【鹿児島】神村学園 vs 【北海道】文教大明清

【新潟】帝京長岡 vs 【広島】広島文教

【岩手】専大北上 vs 【大阪】大商学園

【北海道】大谷室蘭 vs 【愛知】聖カピタニオ

【福井】工大福井 vs 【京都】京都精華

【群馬】健大高崎 vs 【徳島】鳴門渦潮

【静岡】常葉大橘 vs 【長崎】鎭西学院

【大阪】大阪学芸 vs 【宮城】常盤木学園