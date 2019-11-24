打者



打者では、今季限りで現役を引退した阿部慎之助捕手（読売ジャイアンツ）と中村剛也内野手（埼玉西武ライオンズ）の400本塁打、福留孝介外野手（阪神タイガース）の1000打点など、ベテランが金字塔を打ち建てた。



また、坂本勇人内野手（巨人）は、開幕から36試合連続出塁のセ・リーグ新記録を樹立。青木宣親外野手（東京ヤクルトスワローズ）と山川穂高内野手（西武）は安打と本塁打において最速記録を打ち立てた。



さらに梅野隆太郎捕手（阪神）がサイクル安打を達成した。



今季達成された主な記録は以下のとおり。





【1500試合出場】

松田 宣浩（ソフトバンク） 194人目

糸井 嘉男（阪神） 195人目



【1000得点】

福留 孝介（阪神） 42人目



【1500安打】

松田 宣浩（ソフトバンク） 125人目

青木 宣親（ヤクルト） 126人目



【350二塁打】

阿部 慎之助（巨人） 42人目

内川 聖一（ソフトバンク） 43人目



【300二塁打】

糸井 嘉男（阪神） 71人目

松田 宣浩（ソフトバンク） 72人目



【400本塁打】

阿部 慎之助（巨人） 19人目

中村 剛也（西武） 20人目



【250本塁打】

松田 宣浩（ソフトバンク） 63人目



【200本塁打】

坂本 勇人（巨人） 104人目

筒香 嘉智（DeNA） 105人目

山田哲人（ヤクルト） 106人目



【3000塁打】

内川 聖一（ソフトバンク） 58人目

中村 剛也（西武） 59人目



【1000打点】

福留 孝介（阪神） 46人目



【200盗塁】

大島 洋平（中日） 76人目

荻野 貴司（ロッテ） 77人目



【150死球】

阿部 慎之助（巨人） 5人目



【1000三振】

坂本 勇人（巨人） 67人目



【全イニング出場5度目】

秋山 翔吾（西武） 金本知憲氏10度、松井秀喜氏6度、鳥谷敬内野手6度に次いで4人目、パ・リーグ初



【最速1500安打】

青木 宣親（ヤクルト） 1156試合での達成



【最速100号本塁打（日本人）】

山川 穂高（西武） 321試合での達成



【月間猛打賞8度】

高橋 周平（中日） プロ野球タイ記録12人目、セ・リーグ7人目



【開幕戦から36試合連続出塁】

坂本 勇人（巨人） 金本知憲氏の35試合を抜くセ・リーグ新記録



【サイクル安打】

梅野 隆太郎（阪神） 4月9日横浜DeNAベイスターズ戦 69人、74度目



【通算20本目の満塁本塁打】【シーズン4満塁本塁打】

中村 剛也（西武） 通算は自らのプロ野球記録を更新。シーズン4本以上はプロ野球7人、8度目。









投手



ヤクルトの五十嵐亮太投手が史上7人目となる通算800登板を達成。北海道日本ハムファイターズの宮西尚生投手は、史上初の300ホールドに到達した。また、西武・平井克典投手はシーズン79登板を記録し、パ・リーグ記録を樹立した。



また、千賀滉大投手（ソフトバンク）と大野雄大投手（中日ドラゴンズ）は、どちらも9月に無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成している。



今季達成された主な記録は以下のとおり。





【800試合登板】

五十嵐 亮太（ヤクルト） 7人目



【600試合登板】

青山 浩二（楽天） 41人目



【500試合登板】

増井 浩俊（オリックス） 100人目

久保 裕也（楽天） 101人目



【100勝利】

大竹 寛（巨人） 137人目



【150セーブ】

増井 浩俊（オリックス） 14人目

山﨑 康晃（DeNA） 15人目



【100セーブ】

増田 達至（西武） 32人目



【300ホールド】

宮西 尚生 史上初



【1000奪三振】

菅野 智之（巨人） 148人目

西 勇輝（阪神） 149人目

山口 俊（巨人） 150人目



【ノーヒットノーラン】

千賀 滉大（ソフトバンク） 9月6日千葉ロッテマリーンズ戦 80人、91度目

大野 雄大（中日） 9月14日阪神タイガース戦 81人、92度目



【シーズン79登板】

平井 克典（西武） パ・リーグ新記録



【最年少150セーブ】

山﨑 康晃（DeNA） 26歳9カ月での達成



【全12球団セーブ】

秋吉 亮（日本ハム） 5人目

