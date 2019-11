TVアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」のスタッフトークショー付き一挙上映イベントが、12月28日に神奈川・川崎チネチッタにて開催される。

「『Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-』1stクール LIVE ZOUND一挙上映イベント ~ウルク戦況中間報告会~」と題された本イベントでは、アニメで音響監督を務める岩浪美和の監修のもと、チネチッタ独自の音響システム・LIVE ZOUNDを使用した5.1chの迫力ある音響で「Episode 0」から「Episode 11」までを上映。また監督の赤井俊文、アニメーションプロデューサーの福島祐一、プロデューサーの黒崎静佳、岩浪によるスタッフトークショーも行われる。チケットはチケットぴあにて販売。12月2日11時から13日22時まで先行抽選販売の申し込みを受け付け、一般販売は12月16日12時より行われる。

併せてTVアニメの今後の放送スケジュールも発表された。「Episode 9」が11月30日、「Episode 10」が12月7日、「Episode 11」が14日に最速放送され、21日は「総集編I 旅の始まり」、28日は「総集編II 魂の闘い」がオンエアされる。

またBlu-ray / DVD第2巻、第4巻の完全生産限定版に付属する特典ドラマCDの詳細も明らかに。2020年2月26日に発売される第2巻の特典CDには「a day in the life ~カルデア大使館のとある一日~」と「世界最古のファッション革命戦線 ~ハダカの王様~」、4月29日に発売される第4巻には「a day in the life ~ジグラットのとある一日~」と「世界最古の採掘大作戦 ~テルマエの前~」と題されたドラマが収録される。それぞれのあらすじはアニメの公式サイトで確認を。

日時:2019年12月28日(土)16:20開演 / 22:50終了予定

会場:神奈川県 川崎チネチッタ

出演:赤井俊文(監督)、岩浪美和(音響監督)、福島祐一(アニメーションプロデューサー)、黒崎静佳(プロデューサー)

料金:3500円

※黒崎静佳の崎は立つ崎が正式表記。

