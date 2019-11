11月27日(水)19:00より日本テレビ系で生放送される音楽特番「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2019」に出演する嵐の歌唱曲および番組内コーナー“ジャニーズ青春ドラマメドレー”の詳細が発表された。

デビュー20周年イヤーの嵐は、デビュー日11月3日にリリースしたグループ初の配信シングル「Turning Up」を披露することが決定。今回がテレビ初披露となる。

また嵐をはじめ、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Sexy Zone、ジャニーズWEST、King & Princeが登場する“ジャニーズ青春ドラマメドレー”の曲目も判明。嵐はKinKi Kids「愛されるより 愛したい」、NEWSはTOKIO「宙船(そらふね)」、関ジャニ∞はV6「Can do! Can go!」、KAT-TUNは近藤真彦「ミッドナイト・シャッフル」、Hey! Say! JUMPはKinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」、Sexy Zoneは修二と彰「青春アミーゴ」、ジャニーズWESTは嵐「GUTS!」、King & PrinceはHey! Say! JUMP「真夜中のシャドーボーイ」をそれぞれカバーする。

日本テレビ系「日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2019」

2019年11月27日(水)19:00~22:54

ジャニーズ青春ドラマメドレー

嵐 / 愛されるより 愛したい(オリジナル:KinKi Kids)

NEWS / 宙船(そらふね)(オリジナル:TOKIO)

関ジャニ∞ / Can do! Can go!(オリジナル:V6)

KAT-TUN / ミッドナイト・シャッフル(オリジナル:近藤真彦)

Hey! Say! JUMP / Kissからはじまるミステリー(オリジナル:KinKi Kids)

Sexy Zone / 青春アミーゴ(オリジナル: 修二と彰)

ジャニーズWEST / GUTS!(オリジナル:嵐)

King & Prince / 真夜中のシャドーボーイ(Hey! Say! JUMP)